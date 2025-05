Wycięcie drzewa na działce. Rząd szykuje zmiany

Drzewo znajdujące się na prywatnej działce będzie można wyciąć, jeśli w ciągu 35 dni po zgłoszeniu takiego zamiaru odpowiedni organ nie wyrazi sprzeciwu - wynika opublikowanego w piątek projektu nowelizacji ustawy o ochronie przyrody.

Autorem projektu opublikowanego na stronie Rządowego Centrum Legislacji jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

W załączonym do projektu ustawy uzasadnieniu przypomniano, że zgodnie z obecnymi przepisami organ, do którego zgłoszono zamiar usunięcia drzewa (wójt, burmistrz, prezydent miasta, wojewódzki konserwator zabytków), może wnieść sprzeciw co do tego zamiaru - po dokonaniu oględzin, w terminie 14 dni. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

"Jeżeli oględziny nie zostały przeprowadzone, to termin do wniesienia sprzeciwu nie rozpoczyna biegu. To zaś może spowodować, że postępowania dotyczące usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, które są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, mogą się nadmiernie przedłużać" - czytamy w uzasadnieniu.

Granica 35 dni

W związku z tym projektowana nowela zakłada wprowadzenie 35-dniowego terminu na wniesienie sprzeciwu od zamiaru usunięcia drzewa przez organ, któremu zgłoszono zamiar usunięcia drzewa.

"Zmiana pozwoli na zabezpieczenie wnioskodawców przed ewentualnym przewlekłym prowadzeniem tego typu postępowań, które w dotychczasowym stanie prawnym może się zdarzyć w związku z nieprzestrzeganiem terminu na przeprowadzenie oględzin drzewa, którego dotyczy zgłoszenie" - podkreślili autorzy projektu ustawy.

Dodali, że projektowany 35-dniowy termin jest sumą terminów na oględziny i sprzeciw, co w ich ocenie zdyscyplinuje organy do przeprowadzenia oględzin w terminie i zabezpieczy wnioskodawców, zmniejszając uciążliwości związane z oczekiwaniem na decyzje i zwiększając bezpieczeństwo w przypadkach, gdy drzewo przeznaczone do wycinki stanowi zagrożenie.

Przewiduje się, że ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Autorka/Autor:/dap

Źródło: PAP