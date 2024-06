Zarządca targowiska ponosi odpowiedzialność za to, że na jego terenie handlarze sprzedają podrobiony towary. Nie tylko sprzedawcy - uznał Sąd Apelacyjny w Warszawie, o czym informuje "Dziennik Gazeta Prawna". To precedens. - Sprzedaż podróbek na targowiskach odbywa się za zgodą właścicieli - komentuje mecenas Jakub Kozak.

- Wierzymy, że zapadłe rozstrzygnięcie utoruje drogę do nowej jakości w zakresie odpowiedzialności zarządców targowisk. Do tej pory właściciele lub zarządcy targowisk de facto tolerowali handel podróbkami i nie ponosili z tego tytułu żadnej odpowiedzialności - komentuje Eric Rheims, partner w kancelarii Hasik Rheims i Partnerzy.

"Ciche przyzwolenie właścicieli". Pozew przeciwko właścicielowi targowiska

Jakub Kozak, radca prawny z kancelarii Hasik Rheims i Partnerzy, reprezentującej powoda, którego cytuje "DGP", komentuje, że zgodnie z jego wiedzą sprzedaż podróbek na targowiskach odbywa się za zgodą właścicieli. - Tajemnicą poliszynela jest, że dzieje się to za cichym przyzwoleniem właścicieli targowiska, którzy tolerują handel podróbkami, gdyż pośrednio napędza im to zyski - wyjaśnia.

Precedensowy wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie handlu podróbkami

Do innych wniosków doszedł Sąd Apelacyjny w Warszawie. - Z ustanych motywów wiemy, że przyjął on pewną odpowiedzialność pośrednika za to, co dzieje na kontrolowanym przez siebie terenie, jeśli posiada on nawet ogólne, acz wiarygodne informacje, że dochodzi na nim do handlu podróbkami, i nie reaguje - wyjaśnił mecenas, cytowany przez "DGP".