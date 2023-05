Co dalej z podatkiem od zrzutek? Został ostatni krok

Sejm pod koniec stycznia wprowadził zmiany w podatku od spadków i darowizn . Rozwiązania wywołały falę kontrowersji, zwłaszcza wprowadzenie limitów dla darowizn otrzymanych od wielu osób. Do tej pory takich ograniczeń nie było. Jeśli przepisy weszłyby w życie, to zagrożone byłyby między innymi zrzutki ogłaszane w celu sfinansowania kosztownych terapii dla chorych.

Podpis prezydenta

Znika podatek od zrzutek

Przyjęte ostatecznie w piątek przez Sejm zmiany w przepisach zakładają, że w sprawie podatku od spadków i darowizn wolne od daniny będą kwoty do wartości majątku: 36 120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej; 27 090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej; 5 733 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.