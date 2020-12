Gwałtowne osłabienie złotego. "NBP interweniuje na rynku"

NBP "wolałby słabszego złotego"

- Bank już wcześniej komunikował, że wolałby słabszego złotego, gdyż pomogłoby to w odbiciu gospodarczym. Inwestorzy z pewnością nie spodziewali się takiego działania. Bank może zdecydować się na ponowienie interwencji na początku przyszłego tygodnia, żeby kurs nie wrócił szybko do stanu poprzedniego, a to będzie ograniczało apetyt inwestorów na krajową walutę - powiedział analityk BM mBanku Rafał Sadoch.

"Jest to dość dziwne"

Dodał też: - Jest to dość dziwne ze względu na to, że eurozłoty nie jest ostatnio aż tak ściśle skorelowany z eurodolarem, który zwyżkuje i to powinno spowodować spadki kursu eurozłotego - tak się nie dzieje, więc NBP powinien czuć się z tym raczej OK. Taka sytuacja powinna być dla nich komfortowa, ale widocznie nie jest. Osłabianie złotego jest też dość dziwne w kontekście tego co proponuje KNF, czyli przewalutowań. Nie jest to pewnie skoordynowane z tym organem..