Resort chce mrozić ceny energii w 2025 roku

Chcemy przedłużyć cenę maksymalną energii, a czy to będzie ta obecnie obowiązująca, zależy od budżetu programu - przekazała ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Dodała również, że resort nie wyklucza w kolejnych latach "powrotu do rozwiązań systemowych", czyli wsparcia w postaci dodatku osłonowego.

- Czekam na dyskusję na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów, byśmy określili sobie ostatecznie poziom budżetu, jaki mamy na osłony energetyczne i wtedy na tej podstawie będziemy mogli napisać i przedłożyć Radzie Ministrów do zaakceptowania konkretną ustawę z konkretnymi rozwiązaniami - powiedziała Hennig-Kloska.

Podkreśliła, że celem MKiŚ jest przedłużenie ceny maksymalnej . - Taki jest nasz cel, chcemy przedłużyć cenę maksymalną, czy to będzie ta obecnie obowiązująca, to zależy właśnie od budżetu programu - zaznaczyła.

Ministra klimatu o wsparciu osłonowym

- To nas kosztuje ok. 1 mld zł i zobaczymy, na ile uda nam się wdrożyć systemowe rozwiązanie, które będą działały w podobny sposób. Chcielibyśmy już zamienić takie incydentalne rozwiązania na długofalowe, docelowe rozwiązania, które wejdą na trwałe do systemu pomocy społecznej - zapowiedziała szefowa MKiŚ. Dodała, że resort już pracuje nad ustawą w tej sprawie.