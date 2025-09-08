"To jest raczej teoretyczne i marzycielskie". Członek RPP o stopach procentowych

8 września 2025, 21:16
Źródło:
PAP
Stopy procentowe a raty kredytów (wrzesień 2025)
Stopy procentowe a raty kredytów (wrzesień 2025)TVN24
wideo 2/3
Stopy procentowe a raty kredytów (wrzesień 2025)TVN24

Ostrożna chęć do obniżek stóp procentowych w gronie RPP może oznaczać, że do końca roku zostaną one obniżone raczej raz niż dwa razy albo w ogóle - ocenia członek RPP Henryk Wnorowski. Jego zdaniem, polityka pieniężna musi pozostawać restrykcyjna, żeby uniknąć sytuacji, w której RPP musiałaby podnosić stopy.

- Rzeczywiście, obecne nastawienie Rady można faktycznie określić jako ostrożna chęć do obniżek stóp. Co ta ostrożność może konkretnie oznaczać? Być może, że do końca roku będzie raczej jedna, niż dwie obniżki stóp. Ale ostrożność w decyzjach może również oznaczać taki scenariusz, że kolejne obniżki odsuną się w czasie dopiero na przyszły rok. Każdy z tych scenariuszy jest obecnie w grze - będziemy podejmować decyzje na podstawie napływających danych i informacji oraz po ocenie źródeł niepewności - powiedział PAP Biznes Wnorowski.

- Na koniec tego roku cały czas widzę stopę referencyjną "z czwórką z przodu" i ten warunek mamy już spełniony. Oczywiście czwórka także będzie, jeśli po przecinku znajdzie się zero, ale to jest raczej teoretyczne i marzycielskie. Natomiast na koniec 2026 r. zdecydowanie widzę trójkę z przodu. Kiedy zostanie zrealizowana większość kroków w dojściu do tego poziomu, czy więcej, albo czy w ogóle jakieś kroki zrobimy jeszcze w tym roku, czy odłożymy takie posunięcia na 2026 r. – to pytanie jest ciągle otwarte" - dodał.

Kiedy kolejna obniżka?

O tym, że w gronie RPP jest ostrożna chęć do obniżek stóp poinformował w ub. tygodniu prezes NBP Adam Glapiński.

Wnorowski uważa, że spadek inflacji w sierpniu do 2,8 proc. to dobra informacja, przy czym widzi on ciągle dużo zagrożeń dla trwałego zakotwiczenia się inflacji w paśmie odchyleń od celu. Na pierwszym miejscu wymienia bardzo luźną politykę fiskalną.

- Projekt budżetu na 2026 r. nie daje żadnego optymizmu w tym względzie. Deficyt w bieżącym roku może sięgnąć 6,9 proc., a przecież funkcjonujemy obecnie w normalnym okresie, gospodarka się rozwija przyzwoicie, nie ma żadnych zewnętrznych szoków podażowych. Pojawia się więc pytanie, co będzie, kiedy przyjdą gorsze czasy, a jak wiemy one mogą pojawić nagle za sprawą czynników zewnętrznych - powiedział ekonomista.

- Z pozostałych czynników niepewności to perspektywa tarczy energetycznej oraz rynek pracy, gdzie dynamika wynagrodzeń obniża się, ale jednak ciągle jest za wysoka, wyższa niż wzrost wydajności pracy. Do tego dołóżmy konsumpcję, która jest jedynym czynnikiem poważnie ciągnącym wzrost - dodał.

Na drodze powiatowej

Ze wszystkich wymienionych powodów, w ocenie Wnorowskiego, polityka pieniężna w Polsce musi pozostawać restrykcyjna.

- Nie możemy dopuścić do tego, że będziemy musieli podnosić stopy, bo inflacja znowu nam ucieknie na trwale poza pasmo odchyleń. To jest podstawowy motyw ostrożności, który nam przyświeca. Natomiast oczywistym jest, że decyzje o kolejnych obniżkach stóp ułatwiłoby wszystko, co ograniczałoby wymienione przeze mnie ryzyka, najlepiej w znaczący i trwały sposób - zaznacza Wnorowski.

- Biorąc pod uwagę wszystkie zagrożenia nie widzę przesłanek, żeby w tym roku można było formalnie ogłosić cykl luzowania. Szczególnie, że nie mamy żadnych sygnałów na konsolidację fiskalną i w tym obszarze może być jeszcze gorzej. A skoro pozostałe zagrożenia dla CPI też są bardzo realne, to nie można ogłosić, że z "drogi powiatowej" wjechaliśmy na "drogę ekspresową" albo "autostradę" luzowania polityki pieniężnej - dodaje.

RPP przyjęła we wrześniu Założenia polityki pieniężnej na 2026 r. Wnorowski pytany o dokument odpowiada, że nie ma w nim zasadniczych zmian względem Założeń na bieżący rok.

- Podstawowym instrumentem polityki pieniężnej są i pozostaną w dalszym ciągu stopy procentowe, ale Rada bierze pod uwagę ewentualność wykorzystywania innych instrumentów, z całej palety nam dostępnych, wymienionych w Założeniach - powiedział.

Rada Polityki Pieniężnej na ostatnim posiedzeniu obniżyła wszystkie stopy procentowe NBP o 25 pb., w tym referencyjną do 4,75 proc. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami rynku.

Autorka/Autor:/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Minister finansów USA Scott Bessent wdał się w publiczną kłótnię ze swoim rywalem w administracji Donalda Trumpa, Billem Pulte i zagroził, że uderzy go w twarz za rzekome podważanie jego pozycji u prezydenta - donosi portal Politico. Wcześniej Bessent miał się wdać w bójkę z Elonem Muskiem.

"P... się". Groźby amerykańskiego ministra

"P... się". Groźby amerykańskiego ministra

8 września 2025, 19:59
Źródło:
PAP

Kraje Unii Europejskiej powinny zaprzestać kupowania rosyjskiej ropy i gazu, jeśli chcą aby Waszyngton zaostrzył sankcje gospodarcze wobec Moskwy – powiedział w poniedziałek w wywiadzie dla dziennika "Financial Times" amerykański sekretarz energii Chris Wright.

USA żądają zaprzestania zakupów rosyjskiego gazu i ropy

USA żądają zaprzestania zakupów rosyjskiego gazu i ropy

8 września 2025, 13:45
Źródło:
PAP

GIS ostrzega przed herbatą ziołową marki Herbapol Lublin S.A. W jednej z partii produktu wykryto obecność bakterii Salmonella, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia.

Salmonella w herbacie. "Zagrożenie dla zdrowia"

Salmonella w herbacie. "Zagrożenie dla zdrowia"

8 września 2025, 14:58
Źródło:
PAP

57 procent rosyjskich firm spodziewa się spowolnienia gospodarczego - poinformowała w poniedziałek grupa medialna RBK. Rosyjska gospodarka znajduje się w stagnacji przez wysokie stopy procentowe.

Rosyjska gospodarka ugina się pod ciężarem stóp procentowych

Rosyjska gospodarka ugina się pod ciężarem stóp procentowych

8 września 2025, 18:18
Źródło:
Reuters

Czołowi polscy politycy otrzymali ostrzeżenie. Zaprzestańcie walk, w przeciwnym razie gospodarka ucierpi - pisze w poniedziałek Bloomberg. Zdaniem ekonomistów piątkowy komunikat agencji ratingowej Fitch to "mocny sygnał ostrzegawczy dla rządu".

Wielka agencja i "mocny sygnał ostrzegawczy dla rządu"

Wielka agencja i "mocny sygnał ostrzegawczy dla rządu"

8 września 2025, 11:24
Źródło:
Bloomberg, tvn24.pl

Apple na zaplanowanej na 9 września konferencji ma zaprezentować iPhone’a 17, odświeżonego Apple Watch'a oraz nowy model - iPhone'a Air. Ten ostatni ma być największą zmianą w ofercie od 2017 roku, kiedy pojawił się iPhone X z Face ID i bez przycisku Home - informuje CNN.

Apple ma zaprezentować nowy model

Apple ma zaprezentować nowy model

8 września 2025, 12:17
Źródło:
CNN

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś złożył w poniedziałek po południu zawiadomienie do ministra sprawiedliwości wobec najważniejszych polityków Zjednoczonej Prawicy w związku z aferą GetBack. W zawiadomieniu zostali wskazani między innymi były premier Mateusz Morawiecki, były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, były szef Prokuratury Krajowej, obecnie prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski oraz były szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski - wynika z komunikatu rzeczniczki Prokuratora Generalnego Anny Adamiak.

Wielka afera i zawiadomienie na "najważniejszych polityków PiS". Kto jest na liście

Wielka afera i zawiadomienie na "najważniejszych polityków PiS". Kto jest na liście

8 września 2025, 9:14
Aktualizacja: 8 września 2025, 13:13
Aktualizacja:
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Polskie firmy coraz częściej rezygnują z transakcji, które mogłyby przynieść im zyski - donosi w poniedziałek "Rzeczpospolita". Powodem są obawy przed nieuczciwymi kontrahentami.

Olbrzymie straty gospodarki

Olbrzymie straty gospodarki

8 września 2025, 6:43
Źródło:
PAP

Włoska Agencja Celna skonfiskowała koszulkę i spinkę do włosów dla dziecka, zakupione przez mieszkańca Rzymu na chińskiej platformie zakupowej - donosi dziennik "La Repubblica". Musi teraz zapłacić karę w wysokości ponad 600 euro.

Zrobił zakupy na popularnej chińskiej platformie. Skończyło się ogromną karą

Zrobił zakupy na popularnej chińskiej platformie. Skończyło się ogromną karą

8 września 2025, 7:35
Źródło:
PAP

Podczas wtorkowych obrad rząd ma zająć się projektem ustawy o bonie ciepłowniczym oraz utrzymaniem zamrożenia ceny energii elektrycznej na obecnym poziomie 500 złotych za megawatogodzinę dla gospodarstw domowych do końca 2025 roku.

Rząd zajmie się mrożeniem cen prądu

Rząd zajmie się mrożeniem cen prądu

8 września 2025, 10:43
Źródło:
PAP

We wrześniu Polacy najczęściej zaczynają przygotowania do różnych imprez, takich jak komunie, urodziny czy wesela. W 2025 roku zorganizowanie przyjęcia komunijnego w restauracji lub sali bankietowej kosztowało średnio 225 złotych za każdego dorosłego uczestnika.

Ruszają przygotowania do imprez. Tyle średnio za "talerzyk"

Ruszają przygotowania do imprez. Tyle średnio za "talerzyk"

7 września 2025, 15:46
Źródło:
PAP

Wypożyczasz auto, oddajesz je bez zastrzeżeń wynajmującego, a kilka dni później dostajesz maila z informacją o rzekomej szkodzie. Rysa, która była na aucie już przy odbiorze, teraz ma obciążyć twoją kieszeń. Brzmi jak koszmar turysty? Niestety, nie są to odosobnione przypadki.

Tysiące złotych za rysę wielkości szpilki. "To maszynka do zarabiania na turystach"

Tysiące złotych za rysę wielkości szpilki. "To maszynka do zarabiania na turystach"

7 września 2025, 8:49
Źródło:
TVN24+

Jest porozumienie z władzami USA - poinformowała w niedzielę kancelaria prezydenta Korei Południowej. W fabryce akumulatorów samochodowych Hyundaia w Georgii federalne służby imigracyjne zatrzymały w piątek 475 jej pracowników. Teraz kraj wyśle po swoich obywateli samolot.

Uwięzieni pracownicy Hyundaia. Jest porozumienie między państwami

Uwięzieni pracownicy Hyundaia. Jest porozumienie między państwami

7 września 2025, 13:55
Źródło:
PAP

Giorgio Armani stworzył jeden z najbardziej rozpoznawalnych domów mody na świecie. Kierował nim aż do końca. Jego śmierć rodzi pytania o przyszłość firm. Projektant był jedynym głównym udziałowcem firmy, którą założył wraz ze swoim zmarłym partnerem Sergio Galeottim w latach 70. i nad którą do samego końca sprawował ścisłą kontrolę.

Kto przejmie władzę po legendzie mody?

Kto przejmie władzę po legendzie mody?

7 września 2025, 14:24
Źródło:
Reuters, PAP

Elon Musk może otrzymać gigantyczny pakiet wynagrodzenia z Tesli, wart bilion dolarów. Zawdzięcza to nie tylko swojej pozycji, ale też przeprowadzce spółki z Delaware do Teksasu, gdzie prawo bardziej sprzyja zarządom.

Musk może zgarnąć bilion dolarów. Przeprowadzka po fortunę

Musk może zgarnąć bilion dolarów. Przeprowadzka po fortunę

7 września 2025, 11:47
Źródło:
Reuters

W sobotę padła jedna z najwyższych wygranych w historii amerykańskiej loterii. Prawie 1,8 miliarda dolarów trafi do dwojga posiadaczy kuponów kupionych w Missouri i Teksasie. Zakończyła się tym samym seria 42 losowań bez głównej wygranej, trwająca od maja.

Olbrzymia wygrana. Podzielą się prawie dwoma miliardami dolarów

Olbrzymia wygrana. Podzielą się prawie dwoma miliardami dolarów

7 września 2025, 9:29
Źródło:
CNN

To daje do myślenia. Najlepszy inwestor na świecie odkłada niektóre spółki do rubryki "za trudne" i nigdy w nie nie inwestuje - zauważa w rozmowie z TVN24+ Tomasz Jaroszek, współautor książki "Śladami Warrena Buffeta". - Szanse są równe, zawsze uwielbiał rywalizację. Dlatego siedzi w swoim gabinecie i czyta to, co dostępne wszystkim. I myśli o tym, żeby zwyciężyć - opowiada o Buffetcie jego pierwsza żona Susie. 30 sierpnia 1930 przyszedł na świat. Oto sylwetka "wyroczni z Omaha"

Warren Buffett ma 95 lat. "Nie zapowiadał się na geniusza. Kto by się spodziewał?"

Warren Buffett ma 95 lat. "Nie zapowiadał się na geniusza. Kto by się spodziewał?"

6 września 2025, 12:57
Źródło:
TVN24+

Apple został pozwany przez autorów, którzy oskarżają firmę o nielegalne wykorzystanie ich książek do trenowania systemów sztucznej inteligencji. Sprawa dotyczy ochrony własności intelektualnej w erze AI.

Gigant pozwany. Oskarżenie o kradzież treści

Gigant pozwany. Oskarżenie o kradzież treści

7 września 2025, 12:42
Źródło:
Reuters

Cła Trumpa wpływają na rynek usług pocztowych. Jak podał Światowy Związek Pocztowy (UPU), który jest wyspecjalizowaną organizacją ONZ do 88 wzrosła liczba podmiotów, które całkowicie lub częściowo zawiesiły usługi pocztowe do Stanów Zjednoczonych. Na liście jest też Poczta Polska.

Efekt ceł Trumpa. Kolejni operatorzy wstrzymują przesyłki do Stanów Zjednoczonych

Efekt ceł Trumpa. Kolejni operatorzy wstrzymują przesyłki do Stanów Zjednoczonych

7 września 2025, 10:55
Źródło:
PAP

W sobotnim losowaniu Lotto nie padła główna wygrana. Kumulacja rośnie do 32 milionów złotych. Oto wyniki losowania Lotto i Lotto Plus z 6 września 2025 roku.

Jest szóstka w Lotto Plus. Olbrzymia kumulacja

Jest szóstka w Lotto Plus. Olbrzymia kumulacja

7 września 2025, 8:54
Źródło:
tvn24.pl

Donald Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone mogą odpowiedzieć Unii Europejskiej, jeśli ta utrzyma decyzję o ukaraniu Google za naruszenie zasad konkurencji. Prezydent USA uznał działania UE za "dyskryminujące" i dał jasno do zrozumienia, że nie zamierza ich akceptować.

"Amerykański podatnik tego nie toleruje". Trump zapowiada odwet

"Amerykański podatnik tego nie toleruje". Trump zapowiada odwet

6 września 2025, 13:30
Źródło:
PAP

Brytyjski "Financial Times" informuje o inicjatywie polskiego miliardera Romana Karkosika, który zainicjował budowę największego w Europie pomnika Matki Boskiej. Monument powstaje we wsi Konotopie w województwie kujawsko-pomorskim i ma osiągnąć wysokość 55 metrów. Według dziennika, uroczysta konsekracja figury planowana jest na przyszłoroczne święto kościelne Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, znane też jako Matki Boskiej Zielnej.

"Ogromny, niemal faraoński projekt". To ma być najwyższy w Europie pomnik Matki Boskiej

"Ogromny, niemal faraoński projekt". To ma być najwyższy w Europie pomnik Matki Boskiej

6 września 2025, 14:21
Źródło:
PAP

Stany Zjednoczone podnoszą o 100 procent obowiązkową opłatę przy wjeździe. Zmiana obejmie także Polaków.

USA podwajają opłatę za wjazd. Również dla Polaków

USA podwajają opłatę za wjazd. Również dla Polaków

6 września 2025, 12:01
Źródło:
CNN, tvn24.pl

Po aferze ze sposobem wydawania środków z Krajowego Planu Odbudowy przez firmy z branży hotelarsko-restauracyjnej pojawiły się kolejne kontrowersje - dotyczące KPO dla kultury. - Mamy do czynienia z niespotykaną w żadnym wcześniejszym programie sytuacją odrzucenia porażającej większości wniosków - mówi z rozmowie z TVN24+ Ula Kijak, członkini zarządu Gildii Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych. - To jest ewidentny problem techniczny albo systemowy - uważa Marcin Bałczewski z Domu Literatury w Łodzi.

Kontrowersje wokół KPO. "Ewenement na skalę światową"

Kontrowersje wokół KPO. "Ewenement na skalę światową"

5 września 2025, 17:07
Źródło:
TVN24 +

Korea Południowa rusza z pomocą obywatelom zatrzymanym w fabryce Hyundaia w stanie Georgia. Prezydent Li Dze Mjung zapowiedział wsparcie i powołanie specjalnego zespołu do spraw interwencji, a Seul deklaruje gotowość do rozmów z Waszyngtonem.

Zatrzymali setki pracowników. Zareagował prezydent

Zatrzymali setki pracowników. Zareagował prezydent

6 września 2025, 12:47
Źródło:
PAP

Miecz świetlny Dartha Vadera, jeden z najbardziej rozpoznawalnych rekwizytów w historii kina, został sprzedany w Los Angeles za 3,6 miliona dolarów. To najwyższa kwota, jaką kiedykolwiek zapłacono za przedmiot związany z sagą "Gwiezdne wojny".

Sprzedano miecz świetlny Dartha Vadera. Padł rekord

Sprzedano miecz świetlny Dartha Vadera. Padł rekord

6 września 2025, 14:39
Źródło:
PAP, BBC

Średnia cena metra kwadratowego mieszkania w Sosnowcu wynosi nieco ponad 5,8 tysiąca złotych - to aż trzykrotnie mniej niż w Warszawie. Jak wynika z raportu przygotowanego przez Grupę Morizon-Gratka, duże różnice cenowe widoczne są również między miastami średniej wielkości, spośród których najdroższym rynkiem mieszkaniowym pozostaje Gdynia.

Tu mieszkanie może być trzykrotnie tańsze niż w stolicy. Ranking cen

Tu mieszkanie może być trzykrotnie tańsze niż w stolicy. Ranking cen

6 września 2025, 10:46
Źródło:
PAP

Maroko może stać się jednym z czołowych producentów złota w Afryce po odkryciu wyjątkowo bogatych złóż w pobliżu miasta Kulmim na południu kraju - podaje firma górnicza OLAH Palace Trading.

Odkryli olbrzymie złoża złota. Mogą trafić do czołówki

Odkryli olbrzymie złoża złota. Mogą trafić do czołówki

6 września 2025, 10:32
Źródło:
PAP