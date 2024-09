Taryfa dynamiczna za prąd. Wyjaśniamy, jak działa

Taryfa dynamiczna dla gospodarstw domowych, czyli nowy sposób rozliczania się za prąd, w którym cena rozliczeniowa zmienia się w każdym miesiącu, jest już dostępna u pięciu największych sprzedawców energii w Polsce. Sprawdziliśmy także, jak taryfy dynamiczne działają w praktyce i w jaki sposób będą rozliczane na rachunku.

Sprzedawcy energii elektrycznej obsługujący co najmniej 200 tys. odbiorców końcowych od 24 sierpnia muszą mieć w swojej ofercie tzw. taryfy dynamiczne dla odbiorców indywidualnych, czyli gospodarstw domowych. Obowiązek ten nałożyła ubiegłoroczna nowelizacja prawa energetycznego. Do tej pory ta forma rozliczania energii elektrycznej była dostępna tylko dla przedsiębiorców.

Z ustaleń redakcji biznesowej tvn24.pl wynika, że wszystkie zobowiązane podmioty, tj. PGE, Tauron, Energa, Enea i E.ON mają je już w swojej ofercie. Dodatkowo wysłaliśmy pytania o szczegóły do wszystkich wymienionych sprzedawców. Do momentu publikacji artykułu odpowiedzieli na nie Tauron, E.ON i Energa. Częściowe informacje pozostałych sprzedawców dostępne są na ich stronach internetowych.

Standardowe taryfy lub cenniki sprzedawców zawierają stałe ceny energii. Cena w ofercie dynamicznej zmienia się wraz ze zmianami na rynku spot energii elektrycznej, wyznaczanej w określonych odstępach czasu. Rozliczenie z klientem będzie się składać z ceny energii na rynku spot powiększonej o koszty świadectw pochodzenia, świadectw efektywności energetycznej, koszty transakcyjne, marżę sprzedawcy, opłatę handlową, podatki - akcyzę i VAT.

Taryfa dynamiczna. Mechanizm działania

- Dynamiczne ceny energii odzwierciedlają wahania cen na Rynku Dnia Następnego (RDN). Ceny te są publikowane codzienne o godz. 14.00 na stronie Towarowej Giełdy Energii (TGE) i obowiązują w kolejnym dniu - wyjaśniło w odpowiedzi na pytania redakcji biznesowej tvn24.pl biuro prasowe Tauron Polska Energia. - Ceny na RDN są różne dla każdej godziny w ciągu doby i zmieniają się codziennie, a więc klient musi planować swoje zużycie energii w oparciu o ceny na kolejny dzień - dodano.

Tauron wyjaśnia, że odbiorca może obniżyć wysokość swoich rachunków za prąd, jeżeli zmniejszy zużycie energii w godzinach, w których w danym dniu ceny są najwyższe, a będzie korzystać z urządzeń elektrycznych, np. pralki, zmywarki, czy z piekarnika, wtedy, gdy ceny w danym dniu są najniższe. - W przeciwnym razie rachunki za prąd mogą wzrosnąć - zaznacza biuro prasowe tego sprzedawcy prądu.

Jednak, jak informuje Tauron, nie sprawdzi się jednorazowe zaplanowanie godzin, w których korzystanie z urządzeń elektrycznych będzie najtańsze. - Trzeba to sprawdzać każdego dnia. Korzystanie z cen dynamicznych energii elektrycznej oznacza, że koszty energii mogą zmieniać się w krótkich odstępach czasu, w zależności od różnych czynników. Na zmianę cen może mieć wpływ pora dnia, pora roku, warunki pogodowe, ogólny popyt na energię czy dostępność zasobów energetycznych z odnawialnych źródeł energii (OZE) - dodaje.

Dodatkowo, jak wyjaśnia Tauron, z umowy z ceną dynamiczną może skorzystać klient, który ma licznik zdalnego odczytu z aktywną transmisją danych.

- Wybór oferty z cenami dynamicznymi wiąże się z koniecznością zawarcia umowy z cenami dynamicznymi, ale nie trzeba zmieniać grupy taryfowej. Klient może pozostać na aktualnej grupie taryfowej i być jednocześnie rozliczany według cen dynamicznych - dodaje spółka. - Konieczna jest także zgoda klienta na przekazywanie - przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego do sprzedawcy - danych profilowych dotyczących zużycia energii - informuje Tauron.

Z kolei firma Energa, jak wyjaśnia w odpowiedzi na pytania redakcji biznesowej tvn24.pl, udostępnia osobom, którzy przystąpili do oferty dynamicznej, informacje o cenach prądu przez swoje elektroniczne biuro obsługi klienta (ENERGA 24). "Po przystąpieniu do oferty dynamicznej, klient otrzymuje informacje o obowiązujących go cenach prądu w poszczególnych okresach z jednodniowym wyprzedzeniem" - dodaje biuro prasowe spółki.

Sposób rozliczania energii w taryfie dynamicznej

- Cena na giełdzie ustalana jest dla każdej godziny osobno, a na tej podstawie ustalana jest cena dynamiczna za zużycie energii do rozliczenia z klientem. Miesięczny rachunek odbiorcy będzie uwzględniał to, ile energii zużyje w poszczególnych godzinach każdej doby, oraz to, jakie ceny obowiązywały w tych okresach - wyjaśnia z kolei w odpowiedzi na pytania redakcji biznesowej tvn24.pl dr Aleksandra Smyczyńska, szefowa komunikacji w E.ON.

Jak dodaje biuro prasowe Taurona, cena energii elektrycznej, jaką ostatecznie zapłaci klient, to cena średnioważona, wyliczona za cały i każdy okres rozliczeniowy. - Jej wysokość jest uzależniona m.in. od cen na RDN oraz od ilości energii zużytej w poszczególnych godzinach doby (tzw. profilu zużycia) - wyjaśnia Tauron.

Dodaje, że klient sam będzie mógł wyliczyć cenę, korzystając z zasad wyliczania ceny średnioważonej, które otrzyma razem z ofertą. Do wyliczenia ceny średnioważonej niezbędne będzie pozyskanie następujących danych: notowań cen na RDN, składnika cenotwórczego wskazanego w cenniku oraz profilu zużycia energii elektrycznej z całego okresu rozliczeniowego.

- Wyznaczona cena średnioważona jest weryfikowana względem ceny minimalnej zł/kWh. W przypadku, kiedy wyliczona cena średnioważona będzie niższa niż cena minimalna, to do rozliczenia zostanie przyjęta cena minimalna - wyjaśnia biuro prasowe Taurona. - Profil zużycia dla swojego PPE klient może sprawdzić w aplikacji, którą udostępnia TAURON Dystrybucja (e-licznikn) - dodaje.

Jak wyjaśnia biuro prasowe firmy Energa, ich klienci dostaną fakturę podsumowującą na koniec okresu rozliczeniowego. "Szczegóły dotyczące stawek w każdym okresie rozliczeniowym, wraz z informacją o zużyciu energii, klient będzie mógł sprawdzić w serwisie obsługi klienta ENERGA24".

Rozliczenia odbywają się w jedno- lub dwumiesięcznym okresie, w zależności od sprzedawcy.

Sprzedawcy podkreślają, że oferty z cenami dynamicznymi w pierwszej kolejności przeznaczone będą dla odbiorców, którzy gotowi są aktywnie zarządzać swoim zużyciem energii.

Takich, którzy są gotowi na to, by zmienić codzienne nawyki, aktywnie śledzić rynek energii oraz dostosowywać pobór do zmieniających się cen - wyjaśnia PGE Obrót. Przejście na umowę z ceną dynamiczną może być również korzystne dla klientów posiadających inteligentne systemy typu smart home lub magazyny energii. Umożliwi to optymalne wykorzystanie energii lub jej magazynowanie w czasie, kiedy energia jest atrakcyjna cenowo, niezależnie od tego czy jesteśmy aktualnie w miejscu zamieszkania czy nie - zaznacza spółka.

Zmienność ceny, którą charakteryzuje się ta oferta, może być zarówno korzyścią, jak i jest obarczona ryzykiem, a efektywne wykorzystanie cen dynamicznych zależy wyłącznie od działań podejmowanych przez klienta i jego zaangażowania w zarządzanie energią - zastrzega PGE Obrót.

Co się składa na rachunek za prąd w taryfie dynamicznej

PGE, na swojej stronie internetowej wyjaśnia, że na rachunek składają się: cena za energię elektryczną wyliczona według algorytmu uwzględniającego giełdową cenę energii elektrycznej, marżę, koszty i obciążenia nałożone na sprzedawcę oraz podatki wynikające z przepisów prawa, opłata handlowa, ceny i stawki opłat wyliczone zgodnie z Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Przy czym wysokość opłaty handlowej jest różna, w zależności od sprzedawcy.

"Oferta zawiera dodatkową miesięczną opłatę handlową określoną w Cenniku, która wynosi 209,10 zł brutto/mies. za każdy układ pomiarowo-rozliczeniowy. W przypadku wyboru elektronicznej faktury opłata handlowa wynosi 183,27 zł brutto/mies. za każdy układ pomiarowo-rozliczeniowy" - czytamy na stronie internetowej Enea. W PGE i w Tauronie opłata wyniesie odpowiednio 49,99 zł i 34 zł. Opłata handlowa nie zostanie pobrana przez PGE i EON w przypadku e-faktury.

Ryzyka związane ze stosowaniem taryfy dynamicznej

Zgodnie z prawem sprzedawcy prądu mają ustawowy obowiązek poinformowania klientów o korzyściach, a także o ryzyku związanym z wyborem taryfy dynamicznej. Jak wyjaśnia E.ON. podstawowym ryzykiem są wahania stawek. - Cena jest uzależniona od sytuacji na giełdzie. Gwałtowne zmiany cen, na które klient nie zareaguje zmniejszeniem zużycia mogą wpłynąć na wzrost rachunków za energię w domu. Taki skok cen można zaobserwować zwłaszcza w sytuacji: niedoboru innych surowców energetycznych typu gaz, czy ropa naftowa, ekstremalnych zjawisk pogodowych, awarii w elektrowniach a nawet zaplanowanych prac konserwacyjnych - wyjaśnia Aleksandra Smyczyńska z E.ON.

Drugie z ryzyk, które wymienia, to nieprzewidywalność - Zmieniające się ceny na giełdzie mogą utrudnić planowanie domowego budżetu - dodaje. Trzeci, który wymienia, to wpływ na komfort życia - Aby zyskać, konieczna może być zmiana nawyków. Świadomie ograniczenie zużycia energii w godzinach, gdy energia jest droższa. Taka zmiana może mieć jednak wpływ na obniżenie codziennego komfortu - ocenia Smyczyńska.

Zaznacza jednak, że rozwiązanie może być korzystne dla osób posiadających magazyny energii i ładujących samochody elektryczne oraz posiadających automatykę w domu pozwalającą zarządzać zużyciem energii elektrycznej przez urządzenia domowe.

Autorka/Autor:Paulina Karpińska

Źródło: tvn24.pl