Padła szóstka w Lotto Plus. Wiemy, w której kolekturze

W czwartek w głównym losowaniu Lotto nie padła główna wygrana. Szóstka padła natomiast w grze Lotto Plus. Totalizator Sportowy podał, w której kolekturze kupiono zwycięski kupon. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 5 czerwca 2025 roku.

Wygrana w Lotto Plus

W tej grze padła główna wygrana w wysokości 1 000 000 zł. Totalizator Sportowy podał w swoim komunikacie, że szczęśliwy kupon Lotto Plus został zakupiony w punkcie LOTTO przy ul. Marii Konopnickiej 30A w Miechowie (woj. małopolskie). Gracz zagrał metodą chybił trafił. Totalizator podaje, że to nie pierwsza wygrana w tym miejscu.

To druga wysoka wygrana, jaka padła w tej kolekturze. Zwycięski kupon odnotowano tam też 9 maja 2023 roku - było to trafienie III stopnia w Eurojackpot o wartości 531 992,50 zł.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.