Dziura w ZUS na miliardy złotych. FUS wciąż z deficytem

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych wciąż ma być deficytowy, choć dwa fundusze: rentowy i wypadkowy mają mieć roczne nadwyżki. Będzie to miało wpływ na poprawę sytuacji finansowej całego FUS – takie wnioski płyną z najnowszej prognozy wpływów i wydatków FUS na lata 2021-2025.

ZUS podkreśla, że oprócz zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych Zakład jest ustawowo obowiązany do opracowywania prognoz aktuarialnych. Corocznie opracowuje prognozy średnioterminowe FUS i Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP), a co trzy lata prognozę długoterminową funduszu emerytalnego.

Z najnowszej prognozy wpływów i wydatków FUS wynika, iż w latach 2021–2025 fundusz ten pozostanie deficytowy, co oznacza konieczność dalszego zasilania go z pozaskładkowych źródeł (m.in. dotacją z budżetu państwa). "Polska nie jest tutaj wyjątkiem. Większość krajów Unii Europejskiej mierzy się z deficytami systemów ubezpieczeń społecznych. Wynika to przede wszystkim ze zmian demograficznych" – komentuje wiceprezes ZUS Paweł Jaroszek.