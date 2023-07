Dobry sygnał dla kredytobiorców. "Zaczęło się"

WIBOR sześciomiesięczny (6M) w dół. To pierwszy spadek od 2 maja 2023 roku. To dobra informacja dla kredytobiorców. WIBOR wraz z marżą banku są składowymi oprocentowania kredytu. Choć Rada Polityki Pieniężnej nie zakończyła formalnie cyklu zacieśniania polityki pieniężnej, to coraz częściej pojawiają się głosy, że w tym roku może dojść do pierwszej obniżki stóp procentowych.

WIBOR 6M wynosi 6,94 proc., po spadku o 0,01 punktu procentowego. To pierwszy spadek na tym wskaźniku od 2 maja br., do najniższego poziomu od maja ubiegłego roku. WIBOR 3M od 10 maja br. wynosi 6,90 proc.

Choć zmiana w przypadku WIBOR 6M jest kosmetyczna, to może stanowić optymistyczny sygnał dla kredytobiorców, że w tym roku rzeczywiście może dojść do obniżki stóp procentowych. Stawki WIBOR 3M i 6M zawierają bowiem w sobie prawdopodobne podwyżki lub obniżki stóp procentowych, które mogą się pojawić w najbliższych trzech lub sześciu miesiącach.

Stopy procentowe 2023

Rada Polityki Pieniężnej w najbliższą środę rozpocznie dwudniowe posiedzenie decyzyjne. Choć ekonomiści nie spodziewają się, że dojdzie do obniżki stóp procentowych podczas tego posiedzenia, to w swoich ostatnich raportach coraz częściej wskazują, że może się to wydarzyć jeszcze w tym roku. Główna, referencyjna stopa procentowa obecnie wynosi 6,75 proc.

Analitycy państwowego Banku Gospodarstwa Krajowego spodziewają się że w listopadzie br. dojdzie do pierwszej obniżki stóp procentowych w Polsce. "Zakładamy pierwsze cięcie o 50 pb. w listopadzie bieżącego roku oraz kolejne obniżki (łącznie o 150 pb.) w przyszłym roku" - czytamy w najnowszym kwartalnym raporcie makroekonomicznym BGK. Z kolei w ocenie ekonomistów ING Banku Śląskiego do pierwszej obniżki stóp procentowych może dojść już we wrześniu.

Prezes banku centralnego Adam Glapiński podczas czerwcowej konferencji prasowej podkreślał, że Rada formalnie nie zakończyła cyklu podwyżek. Jak wyjaśniał, że jeżeli inflacja zejdzie poniżej poziomu 10 procent, "to wtedy Rada pochyli się nad dokumentami przygotowanymi przez bankowy staff analityczny, jak będzie wyglądać sytuacja w następnych kwartałach. Jeśli będzie pewne, że w następnych kwartałach inflacja także będzie zdecydowanie spadać, to pojawia się możliwość obniżki (stóp procentowych)".

Ekonomiści PKO BP napisali kilka dni temu, że warunki do pierwszej obniżki stóp procentowych stawiane przez prezesa Narodowego Banku Polskiego i jednocześnie przewodniczącego RPP Adama Glapińskiego zostaną spełnione w listopadzie.

PAP/Maciej Zieliński

WIBOR a rata kredytu

Stawki WIBOR są ustalane w każdy dzień roboczy, ich wartość w poniedziałek poznamy o godzinie 23.00.

WIBOR wraz z marżą banku są składowymi oprocentowania kredytu, tym samym wpływa na wysokość miesięcznych rat. Część banków stosuje stawkę WIBOR 3M, co oznacza aktualizację oprocentowania kredytu hipotecznego co trzy miesiące, licząc od momentu uruchomienia kredytu. W przypadku WIBOR 6M oprocentowanie jest aktualizowane co sześć miesięcy.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb/ToL

Źródło: TVN24 Biznes