"Można już nie udawać". Ważny głos w sprawie stóp procentowych

W maju Rada Polityki Pieniężnej nie będzie dyskutować czy ciąć stopy procentowe, dyskusja będzie dotyczyć raczej tego, o ile je obniżyć i czy to początek cyklu, czy jednorazowe dostosowanie - komentuje członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki w rozmowie z Programem I Polskiego Radia. Jego zdaniem do końca roku stopy mogą spaść o 100 punktów bazowych.

- Można już nie udawać - wygląda na to, że w maju rzeczywiście Rada nie będzie dyskutować czy obniżyć stopy procentowe, tylko będzie rozmawiać o dwóch rzeczach - o skali obniżki majowej i o tym, czy będzie to jednorazowe dostosowanie czy to początek cyklu obniżek - powiedział Kotecki.

Stopy procentowe. Kotecki: jestem zwolennikiem cyklu obniżek

- Jeżeli zdecydujemy jako Rada, że to raczej jednorazowe dostosowanie to pewnie będzie to trochę więcej, a jeżeli to będzie początek cyklu - to będą to mniejsze kroki - dodał.

Obecnie Kotecki byłby zwolennikiem cyklu obniżek stóp procentowych. - Na dzisiaj wygląda na to, że jednak ostrożnie zacząłbym myśleć o cyklu. Z związku z tym przewidziałbym kilka obniżek, zaprogramował tę ścieżkę obniżania i - w zależności od danych - to wdrażał w kolejnych miesiącach - powiedział.

Zdaniem członka RPP, w całym 2025 r. możliwa byłaby obniżka o 100 pb. - Scenariusz, który kilka miesięcy temu nakreśliłem 50-100 pb, to raczej próbowałbym dociągnąć do tych 100 pb do końca tego roku - powiedział.

Jest więcej argumentów

Zdaniem Koteckiego, obecnie jest coraz więcej argumentów za cięciem stóp procentowych, m. in. ze względu na cła i oczekiwanie spowolnienia amerykańskiej gospodarki.

- Teraz tych argumentów moim zdaniem jest jeszcze więcej, po tym tygodniu od ostatniego posiedzenia Rady. To, co się dzieje, stagflacyjne scenariusze, z akcentem na stagnację w USA, które będzie przekładać się na inne gospodarki, powodują, że nie ma uzasadnienia, żeby utrzymywać stopy na obecnym poziomie - powiedział członek RPP.

- My odczujemy pośrednie efekty związane ze spowolnieniem gospodarki światowej, gospodarki niemieckiej, bo jesteśmy od niej silnie uzależnieni, a oni będą odczuwali cła. Po stronie inflacji natomiast bym widział dalszy spadek inflacji, tu nie ma powodu, żebyśmy odczuwali jakiś szok inflacyjny, związany z taryfami, raczej odwrotnie - dodał.

Stopy procentowe w Polsce

Na kwietniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego na niezmienionym poziomie. Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, nadal wynosi 5,75 proc.

Stopa lombardowa została utrzymana na poziomie 6,25 proc. w skali rocznej, stopa depozytowa wynosi nadal 5,25 proc., stopa redyskontowa weksli - 5,8 proc., a stopa dyskontowa - 5,85 proc. w skali rocznej.

RPP ostatni raz dokonała zmiany stóp procentowych w październiku 2023 r. Obniżyła wówczas stopy NBP o 25 punktów bazowych do obecnego poziomu.

Prezes NBP podczas konferencji prasowej wskazał, że w najbliższym czasie może pojawić się możliwość obniżenia stóp procentowych. Zastrzegł jednak, że nie jest to deklaracja dotycząca rozpoczęcia cyklu obniżek stóp procentowych ani jednorazowego dostosowania.

Autorka/Autor:mp/ToL

Źródło: PAP