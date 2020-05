Ważne informacje dla kredytobiorców. "Bardzo dziwna decyzja"

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła główną stopę z 0,5 procent do 0,1 procent - poinformowano w czwartkowym komunikacie. To trzecia obniżka stóp procentowych w ostatnich tygodniach.

Po ogłoszeniu decyzji przez RPP obserwujemy osłabianie złotego względem euro. "Po zaskakującej decyzji (ostatnie posiedzenia odbywały się bez konferencji prasowych ze względu na pandemię, co nie sprzyjało klarownej komunikacji) EUR/PLN rośnie z okolic 4,42 do 4,44 i testuje wczorajsze, popołudniowe maksima" - zauważył Sawicki.

W ostatnich tygodniach Rada Polityki Pieniężnej dwukrotnie obniżyła stopy procentowe. W połowie marca br. RPP obniżyła referencyjną stopę procentową NBP o 50 punktów bazowych do 1,0 proc. w skali rocznej. Była to pierwsza zmiana od marca 2015 roku. Na początku kwietnia Rada obniżyła wszystkie stopy procentowe o 50 punktów bazowych.

Niższe raty kredytów

"Wszystko dlatego, że najpierw spadek podstawowej stopy procentowej musi przełożyć się na spadek WIBOR-u. To następuje szybko, ale potem trzeba wziąć pod uwagę zasady zapisane w umowie kredytowej, na których zmiany WIBOR-u wpływają na zmianę poziomu oprocentowania kredytów. Przeważnie jest to aktualizowane co określony czas, na przykład co trzy miesiące" - wskazywał Turek. WIBOR to składowa oprocentowania kredytu.