Kilkanaście milionów złotych w Lotto. Wiemy, gdzie padła szóstka

W sobotnim losowaniu Lotto Plus również padła główna wygrana w wysokości 1 mln zł. Szczęśliwiec otrzyma kwotę pomniejszoną o podatek, który w tym przypadku wyniesie 100 tys. zł. Szóstka w Lotto Plus padła w Trzebnicy w województwie dolnośląskim. Kupon został zakupiony w punkcie Lotto przy ulicy Wrocławskiej 10E.

Lotto i Lotto Plus - zasady

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.