Nowe dane w sprawie wynagrodzeń
Przeciętne wynagrodzenie brutto w lipcu 2025 roku wyniosło 8905,63 złotego, co oznacza wzrost o 7,6 procent rok do roku - podał Główny Urząd Statystyczny. Dane dotyczą firm zatrudniających powyżej dziewięciu osób.
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło o 0,9 proc. rok do roku.
"Wzrost płac zaskoczył"
"Wzrost płac w lipcu zaskoczył po niższej stronie (7,6 proc. r/r vs. oczekiwane 8,6 proc.). Zatrudnienie w dół o 0,9 proc. r/r (oczekiwano -0,8 proc.). Rynek pracy nie jest przeszkodą dla dalszego łagodzenia polityki pieniężnej. We wrześniu oczekujemy cięcia o 25 pb (punktów bazowych - red.) i dalszych obniżek w czwartym kwartale 2025 r. do 4,25 proc." - komentują ekonomiści ING Banku Śląskiego.
"Z dzisiejszej paczki danych każdy sobie coś pozytywnego wybierze. Jedni dobry początek Q3 dla PKB (niezła produkcja). Drudzy hamowanie płac. Dla RPP obraz powinien złożyć się w obniżkę stóp już we wrześniu (-25 pb). Wyłożyć może to tylko powrót bajek o wzroście cen energii" - piszą natomiast analitycy mBanku.
Czytaj także: "Produkcja przemysłowa zaskoczyła">>>
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Grand Warszawski/Shutterstock