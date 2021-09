Podatek od posiadania psa. Maksymalna stawka w górę

Podatek od psa może w przyszłym roku wzrosnąć. Wszystko dlatego, że minister finansów podniósł górną granicę wysokości daniny. Ta danina nie obowiązuje jednak w całym kraju. To gminy samodzielnie decydują, czy na ich terenie trzeba uiszczać podatek od posiadania psa.

Podatek ten nie jest jednak obligatoryjny. Ustawa jedynie daje radom gminy prawo do nakładania podatku od posiadania psa. Tym samym to rady gmin w drodze uchwały decydują, czy podatek od posiadania psa obowiązuje i to na stronach internetowych każdej gminy należy szukać informacji na ten temat. Podatek od psa jest pobierany m.in. w Krakowie, Szczecinie oraz Rudzie Śląskiej.