Ulga w PIT. Ten sprzęt domowy można odliczyć

Podatnicy mają możliwość skorzystania z ulgi w PIT, jeśli sprzedali mieszkanie przed upływem pięciu lat od nabycia, a otrzymane środki przeznaczyli na zakup, remont i wyposażenie nowego. Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała w indywidualnej interpretacji o sprzęcie AGD, który może być zaliczony do wydatków objętych odliczeniem.

Zgodnie z przepisami, jeśli mieszkanie sprzedamy w ciągu pięciu lat od zakupu, podlegamy opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Co ważne okres pięciu lat liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nabyliśmy zbywaną nieruchomość.

Jednocześnie wolne od podatku PIT - w przypadku sprzedaży przed upływem pięciu lat - są dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości, jeżeli pieniądze przeznaczymy "na własne cele mieszkaniowe". Jedna z ostatnich indywidualnych interpretacji podatkowych Krajowej Administracji Skarbowej dotyczyła sprzętu AGD, który można zaliczyć do wydatków objętych ulgą.

Skarbówka wyjaśnia

KAS pokrótce streścił w interpretacji, czego dotyczyły wątpliwości podatnika. Zwrócono uwagę, że część kwoty uzyskanej ze sprzedaży mieszkania podatnik wydatkował na zakup sprzętu AGD do nowego domu. Na liście były m.in. lodówka, piekarnik, kuchenka mikrofalowa, płyta indukcyjna, zmywarka, suszarka i pralka.

Jak przypomniano, we wcześniejszej w interpretacji ogólnej z 2021 r. fiskus wskazał, że własny cel mieszkaniowy polegać ma na możliwości zamieszkiwania i funkcjonowania w budynku (lokalu), czyli normalnej ludzkiej egzystencji. "W praktyce zaspokojenie własnych celów (potrzeb) mieszkaniowych polega więc także na realizacji prac remontowych/wykończeniowych obejmujących swym zakresem zakup podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego (sprzętu AGD), gdyż z realizacją potrzeb mieszkaniowych nierozerwalnie związane są pozostałe potrzeby egzystencjalne, m.in. możliwość przygotowywania posiłków" - napisano.

"Urządzenia, takie jak kuchenka gazowa, elektryczna lub gazowo-elektryczna, płyta indukcyjna lub ceramiczna, piekarnik, zmywarka, pralka, lodówka czy okap kuchenny, można więc obecnie uznać za standardowe wyposażenie każdego budynku (lokalu) o funkcjach mieszkalnych, niezbędne do zabezpieczenia prawidłowej egzystencji człowieka" - podkreślono.

Jednocześnie w przywołanej interpretacji wskazano, że za sprzęt umożliwiający realizację podstawowych potrzeb życiowych nie można uznać tzw. małego AGD, czyli ekspresów do kawy, tosterów, opiekaczy, kuchenek mikrofalowych, itp. "Są to bowiem akcesoria, a nie elementarne przedmioty, bez których pomieszczenie kuchenne utraciłoby częściowo swą funkcjonalność" - wyjaśniono.

Suszarka tak, mikrofala nie

Inaczej KAS potraktowała jednak zakup suszarki do ubrań. Co prawda zauważono, że "wydatki te nie zostały wprost wymienione w katalogu wydatków uprawniających do zastosowania przedmiotowego zwolnienia", ale ostateczny wpływ na kwalifikację wydatków na taki sprzęt ma jego funkcja.