Rollercoaster na rynku kredytów mieszkaniowych. Są nowe dane

Kredyt mieszkaniowy

Biuro Informacji Kredytowej podało, że w czerwcu 2020 roku o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 36,1 tysiąca klientów. Oznacza to wzrost o 2,6 procent rok do roku. W czerwcu 2019 roku o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 35,2 tysiąca klientów.

Wzrost zanotowano również w porównaniu do ostatnich miesięcy tego roku. W porównaniu do kwietnia br. liczba wnioskujących wzrosła o 29,9 procent, a w stosunku do maja 2020 roku wzrosła o 25,9 procent. Średnia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w czerwcu br. wyniosła 277 tysięcy złotych, czyli o 0,6 procent więcej niż w czerwcu 2019 roku. W porównaniu do lutego 2020 roku, czyli ostatniego miesiąca przed pandemią, średnia kwota kredytu spadła o 5,2 procent.