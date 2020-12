Miliardy złotych wpompowane w mieszkania. "Polacy odzyskali wiarę w nieruchomości"

W trzecim kwartale bieżącego roku na nowe mieszkania w Gdańsku, Gdyni, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu wydano w gotówce 3,4 miliarda złotych - wskazał Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments. Jak podkreślił, "sytuacja wróciła do przedepidemicznej normy".

Doliczając do tego wkłady własne do kredytów kwota, która zasiliła ten rynek to około 4,2 mld zł. Gdyby analizę rozszerzyć na wszystkich deweloperów i dodać jeszcze transakcje mieszkaniami używanymi, to okazałoby się, że na rynek mieszkaniowy wpłynęło nawet 15-20 mld zł - wynika z szacunków HRE.