"Niespodzianka!". Najnowsze dane o cenach zaskoczyły ekonomistów

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes szacowali, że ceny towarów i usług w grudniu wzrosły rok do roku o 2,6 procent, a miesiąc do miesiąca wzrosły o 0,4 procent.

Z danych GUS wynika, że ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,7 procent w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem. W porównaniu do listopada spadły zaś o 0,1 procent.

Ceny nośników energii rok do roku wzrosły o 4,6 procent, a w ujęciu miesięcznym pozostały bez zmian. Z kolei ceny paliw do prywatnych środków transportu spadły o 8,4 procent, a w porównaniu do listopada wzrosły o 3 procent.

"Odżyją oczekiwania na obniżkę stóp"

"Niespodzianka! Inflacja CPI spada w grudniu do 2,3% r/r, istotnie poniżej prognoz. Przyczyny to bardzo niska realizacja cen żywności i tąpnięcie inflacji bazowej, która najprawdopodobniej spadła istotnie poniżej 4% (do ok. 3,6-3,7% r/r)" - napisali ekonomiści Banku Pekao.