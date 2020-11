Gliński wstrzymuje 400 milionów złotych wsparcia. "Lista beneficjentów do pilnej weryfikacji"

Zdecydowaliśmy wstrzymać wypłaty z Funduszu Wsparcia Kultury do czasu pilnego wyjaśnienia wszelkich wątpliwości - poinformował na Twitterze Piotr Gliński, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. Resort przekazał, że lista beneficjentów trafi do "pilnej ponownej weryfikacji".

Ministerstwo kultury poinformowało w piątek, że ponad 2 tysiące podmiotów otrzyma pomoc finansową w ramach Funduszu Wsparcia Kultury, którego budżet wynosi 400 milionów złotych. Resort zamieścił na swojej stronie szczegółowy wykaz beneficjentów. Wypłata środków miała nastąpić w najbliższym czasie.

Niektóre z kwot przyznanych w ramach Funduszu wywołały kontrowersje w mediach społecznościowych. Dodatkowo na liście pojawiły się również podmioty, których profil działalności wydaje się niezwiązany z kulturą, np. dotyczy sprzedaży automatów vendingowych, transportu oraz prowadzenia biura rachunkowego.

Pomoc z Funduszu Wsparcia Kultury wstrzymana

Na pojawiające się wątpliwości zareagował wicepremier Piotr Gliński. Choć minister kultury zapewniał wcześniej we wpisach na Twitterze, że "o tym, kto dostał wsparcie, nie decydowały sympatie, rodzaj uprawianej sztuki, ale algorytm pokazujący kto stracił przychody w wyniku pandemii", to ostatecznie zdecydował o wstrzymaniu wypłat pieniędzy z Funduszu.

"Szanowni Państwo, zamiast projektu ustawy antycelebryckiej zdecydowaliśmy wstrzymać wypłaty FWK do czasu pilnego wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Instytucje i przedsiębiorcy kultury czekają na to wsparcie. Wkrótce stosowny komunikat @MKiDN_GOV_PL" - czytamy we wpisie ministra kultury.

Minister nawiązał tym samym do swoich wcześniejszych wpisów na Twitterze. "Krytycy, przyznaję: znane nazwiska plus pieniądze to wizerunkowe seppuku. Nieważne, że chodzi o - długo oczekiwaną i postulowaną - pomoc dla TYSIĘCY zwykłych ludzi pracujących w kulturze (i ich rodzin), przyznaną wg takich samych dla wszystkich i przejrzystych reguł" - napisał Gliński.

"W poniedziałek zgłoszę projekt ustawy zakazującej państwowego wsparcia dla znanych artystów i instytucji kultury. Przesuniemy te środki na wsparcie najbardziej aktywnych tweeterowiczow. Kultura na tym nie zyska, ale PR będzie OK ;)" - dodał.

Zaznaczył jednocześnie: "UWAGA! Tweet zawiera treści ironiczne!"

Ponowna weryfikacja

Resort kultury poinformował w komunikacie, że w związku z wątpliwościami dotyczącymi rekompensat przyznanych w ramach Funduszu Wsparcia Kultury, minister kultury postanowił wstrzymać realizację wypłat ze środków FWK i przekazać listę beneficjentów "do pilnej ponownej weryfikacji".

Jednocześnie przedstawiciele MKiDN zwrócili uwagę, że "kultura była tą gałęzią gospodarki, która jako pierwsza została zamrożona i jako ostatnia jest odmrażana".

"Dzięki środkom z Funduszu Wsparcia Kultury, firmy i instytucje (a nie celebryci) będą mogły przetrwać także na początku przyszłego roku, do czasu pojawienia się szczepionki i odmrożenia gospodarki. Warto przy tym podkreślić, że w obszarze kultury powrót do równowagi będzie trudniejszych niż w sektorach gospodarki, które realizują bardziej elementarne codzienne potrzeby społeczne" - wskazano.

Gliński w niedzielę - jeszcze przed ogłoszeniem wstrzymania wypłat - w rozmowie z "Super Expressem" zwracał uwagę, że Fundusz Wsparcia Kultury to program wsparcia dla pracowników samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych i firm prywatnych działających w obszarze tańca, teatru, muzyki, a także dla firm scenotechnicznych. - To nie jest wsparcie dla celebrytów, ale dla pracowników kultury i dla ich rodzin. Z rozmów ze środowiskiem wiemy, że beneficjenci chcą, by pieniądze trafiły na rynek, do pracowników, ale też do freelancerów, ludzi bez etatów i stałych umów, których wynagrodzenia również mogą być pokrywane z tego funduszu. Potrzebna tu jest solidarność środowiskowa - stwierdził.

Beneficjenci rządowej pomocy

Dofinansowanie z Funduszu miały otrzymać m.in.: Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni - 4 000 000 zł, Teatr Muzyczny Roma - 4 000 000 zł, Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego - 3 610 345 zł, Północne Centrum Sztuki Teatr "Komedia" - 2 641 028 zł, Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku - 1 704 000 zł.

Ponadto na liście znalazły się: Fundacja Imka - 1 632 160 zł, Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw Teatralnych ATUT - 1 003 476 zł, Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury - 1 800 000 zł oraz Fundacja Garnizon Sztuki - 936 703 zł.

Wśród beneficjentów znalazła się spółka Golec Fabryka, należąca do Łukasza i Pawła Golców - 1 894 670 zł, a także przedstawiciele disco polo: zespół Weekend - 520 000 zł oraz Bayer Full - 550 000 zł (150 000 zł dla "Bayer Full Sławomir Świerzyński" i 400 000 zł dla "Renata Świerzyńska Bayer Full Impresariat"). Pół miliona złotych wsparcia miało trafić także do Kamila Bednarka, a 449 000 zł do Grzegorza Hyżego. Dofinansowanie uzyskał również Igor Herbut Production - na kwotę 428 620 zł.

Pomoc miała trafić również do: Lukas Art - Łukasz Zagrobelny (96 732 zł), Nataszy Urbańskiej (111 000 zł), JS MUSIC Justyna Steczkowska (179 986 zł), OAS Adam Sztaba (126 970 zł), Otto Piloto Media Artur Rojek (216 340 zł) oraz Pectus Tomasz Szczepanik (99 000 zł).

Autor:mb/ToL

Źródło: TVN24 Biznes