Jest decyzja rządu w sprawie cen prądu

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o bonie ciepłowniczym i zamrożeniu cen prądu dla gospodarstw domowych do końca tego roku - poinformował na konferencji prasowej minister energii Miłosz Motyka.

- Ceny energii w ostatnim kwartale tego roku nie wzrosną - stwierdził na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów szef resortu energii Miłosz Motyka.

- Przyjęliśmy dzisiaj projekt ustawy, który gwarantuje, że te ceny w ostatnim kwartale tego roku pozostaną na niezmiennym poziomie pięciuset złotych za megawatogodzinę - zaznaczył.

Chodzi o projekt ustawy o bonie ciepłowniczym i zamrożeniu cen prądu dla gospodarstw domowych w IV kwartale 2025 r. na poziomie 500 zł za MWh netto.

Bon ciepłowoniczy

- Zapisaliśmy w projekcie ustawy także bon ciepłowniczy, który będzie niwelował ryzyka związane z tym, że część osób korzystająca z ciepła systemowego mogłaby być narażona na lokalne podwyżki cen ciepła - przekazał również minister Motyka.

- Wprowadzamy bon ciepłowniczy, który w dwóch transzach będzie wypłacany w roku 2026 - dodał i wyjaśnił, że będzie on zależny od dochodu. Przekazał także, że będzie obowiązywała zasada "złotówka za złotówkę".

Jak zaznaczył, rząd chce aby było to rozwiązanie interwencyjne. - Systemowo będziemy dążyli do tego, żeby ceny energii po prostu były niższe - powiedział. - Chcemy odchodzić od mrożenia cen - skwitował minister.

Bon ciepłowniczy ma być wsparciem dla gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego w drugiej połowie 2025 r. i w całym 2026 r. Otrzymają go gospodarstwa domowe, które: osiągają dochód równy lub niższy niż 3272,69 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych; osiągają dochód równy lub niższy niż 2454,52 zł na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych.

Ponadto gospodarstwa te będą musiały korzystać z ciepła systemowego dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne i płacić za ciepło powyżej 170 zł/GJ.

Rząd szacuje, że łączny koszt funkcjonowania bonu ciepłowniczego do końca 2026 r. wyniesie 889,4 mln zł.

