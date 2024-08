Polacy chcą wydawać

Lepsze wskaźniki

Jak czytamy, w ciągu sześciu miesięcy wskaźnik ten urósł do 3,5 pkt. Dla porównania, w 2019 r., kiedy nastroje były najlepsze, wynosił ok. 7 pkt, a od pandemii do końca 2023 r. był ujemny (co oznacza, że pesymistów było więcej niż optymistów). "Z jednej strony jesteśmy coraz bardziej gotowi na zwiększanie wydatków, ale z drugiej przyzwyczailiśmy się już do wyszukiwania promocji i łowienia okazji w sklepach. A to stanowi spore wyzwanie dla sieci handlowych" – powiedział, cytowany w tekście, Michał Maksymiec, dyrektor ds. współpracy z sieciami detalicznymi Consumer Panel Services GfK.