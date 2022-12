Duża firma zmienia ceny prądu. Podano stawki

E.ON Polska (dawniej Innogy) zmienia ceny energii w 2023 roku. Spółka wysyła w tej sprawie wiadomości do klientów. Część odbiorców będzie musiała złożyć oświadczenie o przysługującym wyższym limicie zużycia energii, by skorzystać w pełni z zamrożenia cen prądu.

Ceny prądu w 2023 roku

Zgodnie z przepisami zamrożenie będzie obowiązywało do określonych limitów rocznego zużycia: 2 megawatogodzin (MWh) rocznie dla gospodarstwa domowego, 2,6 MWh dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami i 3 MWh w przypadku rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników. Co ważne, jeśli jesteśmy uprawnieni do wyższego limitu niż 2 MWh należy złożyć oświadczenie do spółki do 30 czerwca 2023 roku. Wnioski w tej sprawie są dostępne na stronie E.ON Polska.