Dobre wiadomości ze sklepów. Koszyk zakupowy nieco tańszy

Z najnowszego badania ASM Sales Force Agency wynika, że średnia cena koszyka zakupowego w październiku spadła o 20 zł, czyli o 6,5 proc. w porównaniu do września bieżącego roku. Zestaw najpopularniejszych produktów codziennego użytku w październiku kosztował 288,99 zł.

Średnie ceny w sklepach

"Spadek cen odnotowano w ośmiu sieciach, a w pozostałych pięciu ceny badanych produktów były wyższe niż we wrześniu" - informuje ASM Sales. Największy spadek średniej ceny koszyka zakupowego w skali miesiąca odnotowano w sieci Biedronka (29,04 proc.), natomiast największy wzrost w skali miesiąca zanotowano w sklepach Carrefour (1,45 proc.).

Z kolei w ujęciu rocznym wzrost cen badanych produktów zaobserwowano w siedmiu na 13 analizowanych sieci. Największy zanotowano w sieci Kaufland, gdzie w porównaniu do października 2023 roku średnia cena wzrosła o 43,16 zł, tj. o 16 proc. "Średnia wartość koszyka zakupowego wzrosła rok do roku o 2,02 proc. z 283,27 zł w październiku 2023 r. do 288,99 zł w październiku 2024 r" - czytamy.