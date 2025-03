"Boooom". Tak rosną ceny w Polsce

czytaj dalej

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński ma w tym roku do dyspozycji o niemal 13 milionów złotych większy budżet na nagrody, o których przyznaniu decyduje on sam - informuje w piątek money.pl. Zdaniem części rozmówców portalu może to być sposób na finansowe docenienie najbardziej lojalnych współpracowników. Inni mówią o "premii za milczenie".