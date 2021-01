"Na wszelki wypadek miej przy sobie gotówkę". Banki ostrzegają przed utrudnieniami

Brak dostępu do bankowości internetowej i mobilnej oraz możliwe utrudnienia w płatnościach kartami w sklepach. To problemy na jakie w najbliższych dniach muszą się przygotować klienci kilku banków. Powodem są zaplanowane prace serwisowe.

Bank Pekao

Na utrudnienia muszą przygotować się klienci Banku Pekao. Prace serwisowe zaplanowano w nocy z soboty na niedzielę, w godzinach 1.30-6.30. W tym czasie klienci nie zalogują się do serwisów Pekao24, aplikacji PeoPay i usług maklerskich. Jednocześnie przedstawiciele Banku Pekao zapewnili, że "karty i bankomaty będą działać prawidłowo".

ING Bank Śląski

Utrudnienia w nocy z soboty na niedzielę, od 0.00 do 3.00, czekają również na klientów ING Banku Śląskiego.

W tym czasie: mogą wystąpić utrudnienia w płatnościach kartą w sklepach, nie będą działać płatności kartą w internecie z 3DSecure (płatności, które są dodatkowo potwierdzane w aplikacji Moje ING lub jednorazowym kodem SMS). Ponadto nie będzie możliwości wypłaty kartą gotówki w bankomatach i wpłaty pieniędzy we wpłatomacie.

"Płatności Blik będą działały poprawnie, dlatego w sklepach i internecie możesz zapłacić kodem Blik, który pobierzesz w aplikacji Moje ING mobile. Blikiem możesz również wpłacić gotówkę we wpłatomacie i wypłacić pieniądze z konta. Jeśli planujesz skorzystać z pozostałych usług, zrób to w innym terminie" - radzą przedstawiciele ING.

BNP Paribas

W najbliższą środę od godziny 22.00 do godziny 0.30 w czwartek serwis www.bnpparibas.pl będzie niedostępny ze względu na zaplanowane prace serwisowe. Jednocześnie zapewniono, że dostęp do bankowości mobilnej, operacje kartowe i dostęp do bankomatów będzie przebiegać bez zakłóceń.