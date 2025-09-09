Potężny przelew dla Polski

Do 11 listopada będzie kolejny przelew z KPO w wysokości 26 miliardów złotych - poinformował wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko. Pieniądze będą finansowały między innymi budowę 250 kilometrów gazociągu, cztery satelity obserwacyjne, elektrownie wiatrowe na Bałtyku i dostęp do szerokopasmowego internetu.

"Skończyłem właśnie negocjacje z Komisją Europejską. Dostaliśmy zielone światło na kolejny przelew z Krajowego Planu Odbudowy" - poinformował we wtorek na portalu X wiceminister funduszy i polityki regionalnej, główny negocjator ds. rewizji KPO Jan Szyszko. Podkreślił, że chodzi o 26 mld zł.

Pieniądze jeszcze w listopadzie

Jak wskazał, Komisja Europejska zakończy procedurę wypłaty do 11 listopada br., a w ciągu kolejnych dwóch tygodni pieniądze "będą już w Polsce". Dodał, że Polska dalej inwestuje "w tani polski prąd, nasze szpitale, infrastrukturę i gospodarkę".

O pieniądze te Polska zawnioskowała w ramach czwartego i piątego wniosku o płatność z KPO jeszcze pod koniec 2024 r. Jak przekazało w komunikacie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, wnioski te powiązane są z 41 kamieniami milowymi i wskaźnikami. Polska zobowiązała się do realizacji reform i inwestycji m.in. w mobilność, czystą i bezpieczną energetykę oraz nowoczesną edukację i rolnictwo.

Środki, które Polska ma otrzymać w listopadzie, zostaną przeznaczone głównie:

infrastrukturę energetyczną,

infrastrukturę kolejową,

ochronę zdrowia,

edukację.

To zostanie sfinansowane z kolejnych pieniędzy z KPO

Sfinansują m.in. budowę 250 km gazociągu (Gdańsk-Gustorzyn), inwestycje w sieci energetyczne i elektrownie wiatrowe na Bałtyku, w pasażerski tabor kolejowy, szpitale kardiologiczne, dostęp do szerokopasmowego internetu dla kilkaset tysięcy gospodarstw domowych.

Z pieniędzy tych ma też zostać sfinansowane wyposażenie 100 tys. sal lekcyjnych w szkołach m.in. zawodowych w sprzęt do nauczania zdalnego, utworzenie 16 tys. laboratoriów sztucznej inteligencji i laboratoriów nauk STEM w szkołach oraz powstanie Branżowych Centrów Umiejętności i przeszkolenie w nich 14 tys. osób.

Resort dodał, że do tej pory w ramach KPO zawarto 861 tys. umów z beneficjentami na blisko 149 mld zł - ponad 77,4 mld zł w części dotacyjnej, a ponad 71,5 mld zł w pożyczkowej.

Pieniądze z KPO, które już trafiły do Polski

Z poprzednich trzech wniosków o płatność z KPO Polska otrzymała już łącznie 67 mld zł - 27 mld zł z pierwszego wpłynęło do Polski w kwietniu 2024 r., 40 mld zł z dwóch kolejnych - w grudniu 2024 r. Na początku września br. wiceszef MFiPR informował, że kolejna wypłata z KPO może nastąpić po planowanej na jesień rewizji KPO.

W lipcu br. minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała, że Polska wyśle do KE szósty i siódmy wniosek o płatność z KPO na przełomie roku. W sumie wnioski będą opiewały na ok. 61 mld zł.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) ma wzmocnić polską gospodarkę; składa się z 57 inwestycji i 54 reform. Przewiduje dla Polski 59,8 mld euro, w tym 25,27 mld euro w postaci dotacji i 34,54 mld euro w formie preferencyjnych pożyczek.

Autorka/Autor:Pkarp/ToL

Źródło: PAP