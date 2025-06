Obowiązkowe windy. Wiceminister wyjaśnia

- Dla starzejących się mieszkańców wejście na czwarte piętro jest coraz większym wyzwaniem i dobrze by było, żeby w takich budynkach pojawiły się windy, ale nie ma takiego obowiązku. Chcę to wyraźnie podkreślić: nie ma obowiązku przebudowywania budynków już istniejących. Ta propozycja, która jest poddawana konsultacjom społecznym, dotyczy nowych budynków - podkreślił w czwartek w Sejmie Jaros, odpowiadając na pytanie posłów Konfederacji.

Kwestia przebudowy budynku

- Przykładowo, jeżeli w wyniku przebudowy budynku zmianie będzie podlegał sposób jego użytkowania z mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej, to trzeba będzie dostosować go do nowych wymagań, w tym wyposażenia w dźwig osobowy. Ale jeżeli przebudowywana będzie na przykład instalacja gazowa, to nowe przepisy będą stosowane w zakresie tej instalacji, a nie wyposażania budynku w dźwig osobowy - wyjaśnił Jaros.