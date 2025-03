Rząd szykuje zmianę przepisów. Chodzi o parkingi

Gminy zadecydują o limitach parkingów

W uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz niektórych innych ustaw wskazano, że aktualne brzmienie przepisów "ogranicza możliwość modyfikacji tego wskaźnika przez gminę i uniemożliwia dostosowanie go do lokalnych uwarunkowań w danej miejscowości, uwzględniających np. lokalizację terenu inwestycji, stopień rozwoju transportu publicznego, czy sieci dróg rowerowych, tak jak jest to ustalane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego".

Pomyłka w nowelizacji ustawy powodziowej

- Zdarzają się czasami nieprzemyślane w tym względzie decyzje, ale doprowadziłem do tego, że to rozwiązanie zniknęło niezwłocznie po tym, jak do mnie taka informacja dotarła. Ja myślę, że to nie było celowe działanie, to było pomyłkowe umieszczenie tego przepisu w pakiecie przepisów, w którym absolutnie nie miało się prawa znaleźć takie rozwiązanie. Sprawa została zawczasu przeze mnie wyjaśniona, rozstrzygnięta i zamknięta - oświadczył szef resortu.