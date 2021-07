"Krajowy rynek mieszkaniowy jest rozgrzany do czerwoności". Nowe dane

W czerwcu oddano do użytkowania 18 277 mieszkań, co oznacza wzrost o 7,3 procent rok do roku - wynika ze wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. W minionym miesiącu wydano również pozwolenia na budowę 30 037 mieszkań, o 11,9 procent więcej niż przed rokiem. Wyraźnie wzrosła również liczba rozpoczętych budów.

Według wstępnych danych GUS, w pierwszym półroczu tego roku oddano do użytkowania 105,4 tys. mieszkań, tj. o 8,6 proc. więcej niż przed rokiem. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wskazało, że to najwyższy wynik od 1990 roku. Z tego deweloperzy przekazali do eksploatacji 60,5 tys. mieszkań – o 3,3 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2020 roku, natomiast inwestorzy indywidualni – 42,5 tys. mieszkań, o 30 proc. więcej rok do roku.