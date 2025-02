"Trump gra twardą piłkę". Rynki reagują na cła

Nowe cła i wojna handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Chinami to najważniejsze impulsy wpływające na globalne nastroje na rynkach - wskazują w porannych raportach ekonomiści. - Trump gra twardą piłkę, starając się utrzymać wiarygodność dla ceł jako broni - pisze w rynkowej nocie Chris Weston, szef działu badań w Pepperstone. W najbliższych dniach złoty może kontynuować osłabienie - oceniają analitycy.

We wtorek przed godziną 10 za euro trzeba zapłacić ponad 4,22 zł. Dolar kosztuje ponad 4,09 zł.

"Kursy głównych par z PLN (USD/PLN i EUR/PLN) kierowały się (w poniedziałek - PAP) w okolice istotnych techniczne oporów (odpowiednio 4,17-4,20 oraz 4,24-4,25), które jednak póki co nie były testowane. Temat ceł pomimo ich odroczenia na miesiąc (na import z Kanady i Meksyku) pozostanie głównym czynnikiem determinującym globalne nastroje we wtorek, póki co istotnej deeskalacji rynkowych obaw nie widać, wobec czego zwyżki kursów EUR/PLN i USD/PLN w kierunku ww. poziomów są, w naszej opinii, scenariuszem najbardziej prawdopodobnym w perspektywie obecnego tygodnia" - prognozują ekonomiści PKO BP.