Jest szóstka w Lotto. Oto zwycięskie numery

W czwartkowym losowaniu Lotto wylosowano następujące liczby: 2, 6, 10, 18, 21 oraz 22. Znalazły się one na kuponie jednego z graczy. Trafi do niego nagroda w wysokości 2 000 000 złotych.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.