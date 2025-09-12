Utrudnienia w wielu bankach w kraju. "Problemy z transakcjami"

12 września 2025, 16:59
Źródło:
tvn24.pl
ING Bank Śląski, BNP Paribas, czy Bank Pocztowy - to tylko niektóre banki, które zaplanowały prace serwisowe w najbliższych dniach. W związku z tym klienci muszą przygotować się na utrudnienia.

ING Bank Śląski

Bank poinformował, że w sobotnią noc z 13 na 14 września oraz w niedzielną noc z 14 na 15 września będzie prowadził prace serwisowe.

"W nocy z soboty na niedzielę (13/14 września) od 0:00 do 2:00 planujemy prace serwisowe. W tym czasie utrudniona będzie obsługa większości funkcji związanych z naszymi kartami w Moim ING i ING Business" - przekazał bank w komunikacie.

Nie będzie można: 

  • aktywować kart, zmieniać limitów transakcyjnych, ubezpieczać kart i nadawać kodów PIN
  • zamówić kart płatniczych
  • przypisać kart do telefonu w aplikacji Moje ING 
  • dodać kart z poziomu portfeli zewnętrznych (Apple Pay, Garmin Pay i Google Pay)
  • wykonać operacji na rachunku karty kredytowych
  • nie będą działać pożyczki oraz procesy sprzedażowe rachunków bieżących i oszczędnościowych.

Jak dodał bank, mogą także wystąpić problemy z realizacją:

  • transakcji kartami płatniczymi w bankomatach, wpłatomatach oraz terminalach płatniczych,
  • płatności kartami w Internecie z 3DSecure, czyli tych, które są dodatkowo potwierdzane w aplikacji lub jednorazowym kodem SMS. 

"Transakcje BLIK będą działały normalnie" - zaznaczył bank.

Z kolei w nocy z 14 na 15 września w od godzinach 0:00 - 3:00 mogą wystąpić problemy z realizacją transakcji w urządzeniach sieci ING/Planet Cash. Transakcje we wrzutniach mogą być realizowane w trybie off-line.

BNP Paribas

Na utrudnienia w najbliższych dniach muszę przygotować się także klienci BNP Paribas. (Informujemy, że 17.09.2025 (środa -red.) od godziny 22:00 do godziny 01:00, 18.09.2025 (czwartek -red.) serwis www.bnpparibas.pl będzie niedostępny ze względu na zaplanowane prace serwisowe" - czytamy w komunikacie.

Jak wyjaśnił bank, podczas przerwy możliwy będzie dostęp do systemów transakcyjnych, prezentowane będą numery infolinii oraz do zastrzegania kart".

Alior Bank

Bank poinformował, że "w nocy z 13 na 14 września (z soboty na niedzielę - red.), w godzinach 0:00 do 5:00, z powodu niedostępności systemu u zewnętrznego dostawcy mogą występować problemy z transakcjami kartowymi w sklepach, online i bankomatach". 

Credit Agricole

"W sobotę, 13 września, będziemy serwisować nasz kantor. Musimy go wyłączyć od 10:00 do 20:00. Wszystkich, którzy planują w najbliższym czasie wymienić walutę, prosimy, aby zrobili to przed planowaną niedostępnością lub po jej zakończeniu" - poinformował bank w komunikacie.

Jak zaznaczył, "niedostępność dotyczy tylko kantoru. Aplikacja, serwis CA24 eBank oraz infolinia będą działać bez zmian".

Deutsche Bank

Klienci Deutsche Bank również muszą liczyć się z utrudnieniami. "W związku z prowadzonymi pracami serwisowymi systemu db hipoNET mogą wystąpić czasowe niedostępności od 12 września 2025 r. (piątek) godz. 22:00 do 14 września 2025 r. (niedziela) godz. 08:00." - przekazał bank.

Bank Pocztowy

Prace serwisowe w najbliższym czasie zapowiedział także Bank Pocztowy. "W dniu 14.09.2025 w godzinach 00:00 – 05:00 w związku z pracami administracyjnymi dostawcy, wystąpią utrudnienia w korzystaniu z kart płatniczych" - poinformował bank.

Utrudnienia, które czekają klientów Banku Pocztowego:

  • brak możliwości dokonywania płatności bezgotówkowych (w tym internetowych) oraz gotówkowych (takich jak korzystanie z bankomatów),
  • brak możliwości przyłączenia karty do portfela cyfrowego XIAOMI PAY/ GARMIN PAY/ GOOGLE PAY/APPLE PAY,
  • brak możliwości pobrania danych karty wirtualnej,
  • brak możliwości wydania karty wirtualnej w trybie online (brak widocznego numeru karty i CVC2 w bankowości internetowej bezpośrednio po złożeniu wniosku),
  • brak możliwości nadania/zmiany PIN,
  • brak możliwości aktywacji karty,
  • brak możliwości zastrzeżenia karty z poziomu bankowości internetowej (zastrzeżenie będzie możliwe poprzez infolinię banku +48 52 3499 494),
  • brak możliwości zmiany limitów karty,
  • brak możliwości włączenia/wyłączenia funkcjonalności płatności zbliżeniowej.

Nest Bank

"W niedzielę 14 września w godz. 00.00 – 05.00 nastąpi przerwa w dostępności usług kartowych" - poinformował Nest Bank.

Nie będzie można:

  • zapłacić kartą (w tym telefonem i zegarkiem) w sklepach stacjonarnych i internetowych, 
  • płacić ani nie wypłacić środków z bankomatu, 
  • dokonać transakcji w oparciu o usługę 3D Secure, 
  • zamówić karty wirtualnej, 
  • odczytać danych karty w bankowości online, 
  • aktywować karty płatniczej, 
  • zmienić kodu PIN, 
  • zmienić limitów karty, 
  • dodać karty do portfeli mobilnych.

Jednak, jak wyjaśnił bank, "płatności BLIK będą działać bez zmian".

Autorka/Autor:Pkarp/ams

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

bankBankowośćbankowość internetowaUtrudnienia w bankach
