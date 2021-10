TVN24 i "Fakty" TVN na czele. Rekordowy wynik TVN24 za wrzesień

TVN24 i "Fakty" TVN z doskonałymi wynikami oglądalności za wrzesień. Jak pokazują badania Nielsen Television Audience Measurement, stacja informacyjna TVN24, należąca do TVN Grupa Discovery, we wrześniu osiągnęła 5,1 procent udziału w rynku oraz 3,0 procent w grupie komercyjnej 16-49. Najchętniej oglądanym programem informacyjnym w kraju pozostają "Fakty" TVN, które we wrześniu przyciągały średnio 21,4 procent ogólnej widowni.