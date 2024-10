Leszczyna: koniec promocji na alkohol. Będzie zaostrzenie przepisów

- To ma być szkło, to ma być metal, jeśli mówimy o tych butelkach do pojemności 300 ml do tej, która znowu jest uregulowana w dyrektywie. Ja bym chętnie zabroniła małpek, ale nie mogę tego zrobić, bo mamy prawo międzynarodowe, które mówi o ilościach alkoholu w opakowaniach - wyjaśniła minister zdrowia.