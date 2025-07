Sytuacja na rynku "zaczęła się gwałtownie zmieniać"

"Był to moment intensywnego wzrostu zainteresowania rynkiem nieruchomości i korzystania z taniego finansowania. Jednak już od końca 2021 roku sytuacja zaczęła się gwałtownie zmieniać. Rozpoczął się cykl podwyżek stóp procentowych, które osiągnęły szczyt 6,75 proc. w 2022 r. Od tego czasu warunki finansowe dzięki spadkowi wzrostu cen i stopniowej redukcji WIBOR-u ustabilizowały się, co odciążyło budżety kredytobiorców. Z kolei na początku lipca 2025 roku stopy procentowe zostały obniżone do poziomu 5 proc." - przypomnieli eksperci Otodom.

Najem dochodowy mniej atrakcyjny jako inwestycja

Z raportu wynika, że nominalna rentowność najmu rozumiana jako relacja spodziewanego rocznego przychodu do ceny zakupu mieszkania spadła z powodu szybszego wzrostu cen mieszkań na sprzedaż niż tempa wzrostu czynszów mieszkań na wynajem z 8,34 proc. w 2020 roku do 7,77 proc.

- Wzrost czynszów o blisko 39 procent w latach 2020–2024 w dużej mierze zrównoważył rosnące koszty kredytu. Na zwiększenie popytu na mieszkania na wynajem wpłynęły takie czynniki jak napływ uchodźców z Ukrainy, trudniejszy dostęp do kredytów, inflacja oraz powrót studentów i pracowników po pandemii do dużych miast. To pozwoliło nie tylko utrzymać zysk z inwestycji na podobnym poziomie, ale w wielu przypadkach nawet go zwiększyć – zaznaczyła Milena Chełchowska z Otodom.