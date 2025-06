Są zarzuty dla byłego członka zarządu Orlenu

Michał R. usłyszał zarzuty

"Prokuratura Regionalna w Warszawie ogłosiła Michałowi R. – byłemu członkowi zarządu Orlen S.A. zarzut niedopełnienia ciążących na nim obowiązków nadzorowania i dbania o majątek Orlen S.A. oraz interesy grupy kapitałowej Orlen S.A., w tym spółki OTS GmbH, w wyniku czego doszło do wyrządzenia spółkom OTS Gmbh i Orlen S.A. szkody w kwocie ok. 378 milionów USD, będącej równowartością kwoty ok. 1,5 miliarda zł poprzez zawarcie w okresie od 21 sierpnia 2023 r. do 21 grudnia 2023 r. trzech niekorzystnych kontraktów na zakup ropy naftowej" - czytamy w komunikacie.