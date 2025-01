Pieniądze na pierwszą elektrownię atomową. Duży przelew od rządu

Rząd przeznaczy ponad 60 miliardów na budowę pierwszej elektrowni jądrowej. Jak przekazała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, państwo udzieli publicznego wsparcia w latach 2025-2030 dla spółki Polskie Elektrownie Jądrowe. Tak zakłada przyjęty we wtorek projekt ustawy.

Zgodnie z projektem należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) uzyska wsparcie publiczne na przygotowanie i realizację inwestycji - budowy pierwszej elektrowni jądrowej, przy czym limit wydatków budżetu to 60,2 mld zł. Wsparcie będzie przekazywane w formie podwyższenia kapitału zakładowego PEJ poprzez wnoszenie wkładu pieniężnego. Dopuszcza się także podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego – skarbowych papierów wartościowych. Udzielenie spółce PEJ wsparcia publicznego będzie możliwe dopiero po wydaniu przez Komisję Europejską zgody na pomoc publiczną. Obecny kapitał zakładowy PEJ to niespełna 3 mld zł.