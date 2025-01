Rekord zamknięć. "Przekroczenie tej granicy jest postrzegane jako cios"

Według instytutu Tokyo Shoko Research liczba japońskich przedsiębiorstw, których dług wyniósł co najmniej 10 mln jenów (ok. 250 tys. zł), wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 15,1 proc. i po raz pierwszy od 11 lat przekroczyła 10 tys. Jak ponadto zwracają uwagę analitycy, wartość jena spadła do najniższego poziomu od 37 lat w stosunku do dolara, co przełożyło się na wyższe koszty importu.