Są decyzje w sprawie ratingu Polski

Agencje ratingowe S&P oraz Fitch potwierdziły ratingi Polski na poziomach "A-" wraz z utrzymaniem ich stabilnej perspektywy. Utrzymanie ratingu Polski przez agencje to wyraz przekonania o silnych fundamentach polskiej gospodarki oraz jej potencjale rozwojowym - ocenił minister finansów Andrzej Domański.

Agencja Fitch

"Rating Polski wspiera duża, zdywersyfikowana oraz odporna gospodarka, historycznie solidna polityka makroekonomiczna, zakotwiczona w członkostwie w UE, a także solidne finanse zewnętrzne, czy wyższa i bardziej stabilna baza dochodów rządu w porównaniu do państw z koszyka ratingowego. To wszystko jest równoważone przez wyższe deficyty fiskalne, niższy (ale rosnący) poziom dochodów oraz słabsze wskaźniki governance" - napisano.

Czynniki, które mogą wpłynąć na podniesienie oceny ratingowej to konsolidacja fiskalna w średnim okresie prowadząca do zdecydowanego spadku relacji dług publiczny do PKB; znacząca poprawa zdolności rządzenia, odzwierciedlająca trwałe łagodzenie polaryzacji politycznej i poprawę ram polityki i praworządności.