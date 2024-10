Zmiany w specustawie. Szybsze inwestycje, zwolnienia z opłat i kary za dezinformację

Projekt nowelizacji specustawy powodziowej

W obszarze zdrowia zmiany mają na celu zabezpieczenie ciągłości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz jak najszybsze wsparcie finansowe wykonujących działalność leczniczą podmiotów dotkniętych skutkami powodzi. Projekt zakłada m.in. skrócenie czasu niezbędnego do dokonania zmian planu Funduszu Medycznego, który umożliwi przekazanie środków na ten cel do Narodowego Funduszu Zdrowia i w konsekwencji tego ich dalszą redystrybucję do podmiotów. W regulacji przewidziano też np. wyłączenie warunku uzyskania opinii o celowości inwestycji w określonych przypadkach. Ma to przyspieszyć proces inwestycyjny na terenach objętych powodzią podmiotom wykonującym działalność leczniczą. Zgodnie z propozycją wystarczająca będzie opinia wojewody, który zna sytuację na swoim terenie.