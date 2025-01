"Kryzys energetyczny i humanitarny". Prezydentka wskazała winnego

Naddniestrze do tej pory zaopatrywane było w gaz przez rosyjski Gazprom za pośrednictwem lokalnego dostawcy Tyraspoltransgaz. 1 stycznia Rosja wstrzymała dostawy gazu do Naddniestrza po tym, gdy Ukraina nie przedłużyła umowy z Moskwą na tranzyt gazu przez terytorium Ukrainy.

Sandu: Gazprom jest winny za kryzys w Naddniestrzu

- Wiemy, że to dla nich ciężki czas. Jesteśmy gotowi pomóc. Chcę, by wiedzieli, że za kryzys odpowiada Gazprom. Mołdawia ma kontrakt w sprawie dostawy gazu i na podstawie tego kontraktu Gazprom powinien dostarczać gaz. Istnieje alternatywny gazociąg - Turkish Stream - oświadczyła Sandu, która w czwartek udała się do miejscowości przy "granicy" z Naddniestrzem, również odczuwających skutki kryzysu energetycznego w nieuznawanej republice.