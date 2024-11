Co jest prawdą, a co fake newsem? Wyzwanie dla mediów w zmieniającej się rzeczywistości

W sobotę 23 listopada w Hadze odbyła się kolejna edycja konferencji Poland 2.0 Summit. Zrzesza ona młodych Polaków z całego świata. To okazja do poszerzania wiedzy, nawiązania kontaktów i współpracy z polskimi przedsiębiorcami.

Jak pisze sama o sobie organizacja "Poland 2.0 to organizacja zrzeszająca młodych, ambitnych Polaków zafascynowanych nowymi technologiami oraz niestandardowymi rozwiązaniami. Naszym celem jest inspirowanie nowej generacji młodych przedsiębiorców". Jej celem jest stworzenie przestrzeni do samorozwoju dla studentów, przedsiębiorców i profesjonalistów.

Jaka jest rola mediów?

Na tegorocznej edycji konferencji gościem była m.in. Dorota Żurkowska, Board Member of TVN Discovery Poland, która wraz z ekspertami z Google w Polsce, Pekao S.A. i BNP Paribas rozmawiała o "dynamicznej transformacji Europy". Mówiła także o roli i przyszłości mediów w zmieniającej się rzeczywistości i najbliższych latach.

- Dzisiaj media właściwie są obecne wszędzie, również są częścią naturalną tej transformacji cyfrowej, bo docieramy do konsumentów, do naszych widzów nie tylko poprzez kanały linearne, czyli w takim wydaniu tradycyjnym, ale również poprzez nasze kanały, które są obecne na platformach streamingowych, w social mediach szeroko rozumianych. Więc ta obecność, ona siłą rzeczy istnieje i zresztą z punktu widzenia mediów jest naturalnym krokiem do tego, żeby móc docierać do odbiorców, którzy dzisiaj są w różnych miejscach, korzystają z różnej technologii, z różnych ekranów - powiedziała Żurkowska.

W jej ocenie, rola mediów tradycyjnych dziś jest również taka, "żeby móc w tak samo sposób wiarygodny budować komunikację właściwą, informację, za którą stoją prawdziwi dziennikarze, prawdziwe nazwiska i które będą widziane jako te autorytety, na których możemy polegać w zakresie informacji".

- Dzisiaj podczas konferencji tutaj Polska 2.0 rozmawiając z ludźmi młodymi, widzimy jak ważnym tematem, jeżeli nie problemem, jest możliwość odcyfrowania, co jest odkodowania, co jest informacją prawdziwą, a co jest fake newsem. I to na pewno będzie i jest element, który nas dzisiaj otacza i będzie prawdopodobnie rósł. W związku z tym bardziej dzisiaj zadanie dla tradycyjnych mediów, które nie są już w tradycyjnej formie, tylko obecne, to również takie, żeby budować świadomość, że te informacje, które możemy znaleźć we wszystkich mediach cyfrowych, za niektórymi z nich stoją prawdziwi ludzie, dziennikarze, a niektóre musimy odkodować i zrozumieć, że mogą być to może być to wynik algorytmów czy botów - wyjaśniła Żurkowska.

Co studentom daje Poland 2.0?

Jak mówi Wiktor Gałecki, Project Leader, student Uniwersytetu w Warwick, Poland 2.0 powstało jako fundacja "stworzona przez studentów dla studentów".

- Jest to społeczność osób, które po powrocie z zajęć stwierdziły, że chcą zrobić coś więcej, dać coś od siebie więcej i przyczynić się dla dobra połączenia między ludźmi na całym świecie. My organizujemy coroczne eventy. Czasami bywają to nawet dwa eventy w roku. Jednak co roku organizujemy jeden duży event, na który przyjeżdża kilkaset osób. W tym roku gościmy około 350 osób. Celujemy w duże miasta w Europie. Organizowaliśmy eventy w Londynie, w Hadze, w Amsterdamie, w Warszawie - mówi Gałecki.

Przedstawiciel organizacji wyjaśnia, że ich celem jest "zjednoczenie studentów, więc organizujemy również poza konferencjami różne programy, m.in. program stażowy Work 2.0, który łączy polskie start-upy, bądź duże firmy partnerskie z zainteresowanymi studentami z całego świata".

- Mamy również bazę informacji o uczelniach zagranicznych. Mamy również bazę informacji o uczelniach zagranicznych, kilkadziesiąt guide'ów napisanych przez naszych ambasadorów, corocznie aktualizowaną i wzbogacaną o nowe miejsca na mapie. Jest to zbiór informacji dostępnych dla każdego bezpłatnie i każda osoba zainteresowana studiami zagranicznymi znajdzie tam coś dla siebie - dodaje.

