Państwowy dług publiczny w górę. Bilionowe braki

10 września 2025, 20:45
Źródło:
PAP
Polska objęta procedurą nadmiernego deficytu
Polska objęta procedurą nadmiernego deficytu
TVN24
Polska objęta procedurą nadmiernego deficytuTVN24

Jak podaje Ministerstwo Finansów, państwowy dług publiczny urósł w II kwartale tego roku o 3,3 proc. i na koniec czerwca 2025 wyniósł 1 bln 769,6 mld zł. Z kolei dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wyliczono na koniec II kwartału na 2 bln 185,8 mld zł - dodał resort w komunikacie.

Zgodnie z publikacją resortu finansów państwowy dług publiczny (PDP, zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji) na koniec II kwartału 2025 r. wyniósł 1 bln 769,6 mld zł. Ministerstwo wyjaśniło, że oznaczało to wzrost o 56,3 mld zł (o 3,3 proc.) w II kwartale 2025 r. i wzrost o 158 mld zł (o 9,8 proc.) w porównaniu z końcem 2024 r.

Państwowy dług publiczny w górę

Zmiana PDP w II kwartale 2025 r. była wypadkową wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 57,4 mld zł (o 3,6 proc.); spadku zadłużenia podsektora samorządowego o 1,1 mld zł (o 1 proc.), przy spadku zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego i ich związków o 1,3 mld zł (o 1,3 proc.); wzrostu zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 0,3 mln zł (o 2,1 proc.).

Zgodnie z wyliczeniem MF relacja PDP do PKB na koniec II kwartału 2025 r. wyniosła 47,1 proc. i wzrosła w porównaniu z poprzednim kwartałem o 0,8 pp. oraz o 2,8 pp. w porównaniu z końcem 2024 r.

Które wydatki odpowiadają za zadłużenie?

"Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (dług EDP) stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht wyniósł na koniec II kwartału 2025 r. 2 bln 185,8 mld zł co oznaczało: wzrost o 62,2 mld zł (+2,9 proc.) w II kwartale 2025 r.; wzrost o 173,4 mld zł (+8,6 proc.) w porównaniu z końcem 2024 r." - wskazało MF w komunikacie.

Wyjaśniło, że na zmianę wysokości długu EDP w II kwartale 2025 r., poza zmianami w PDP, wpłynęły między innymi: wzrost skonsolidowanego zadłużenia Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (FPC) o 10,9 mld zł; wzrost zadłużenia Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ) o 2,1 mld zł; spadek zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) o 2,2 mld zł; wzrost stanu depozytów na rachunku MF i posiadanych SPW przez fundusze umiejscowione w BGK o 10,2 mld zł.

"Relacja długu EDP do PKB na koniec II kwartału 2025 r. wyniosła 58,2 proc. i wzrosła w porównaniu z poprzednim kwartałem o 0,7 pp. oraz o 2,9 pp. w porównaniu z końcem 2024 r." - wskazało MF.

Autorka/Autor:/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Ministerstwo FinansówBudżetówkaBudżet państwa
Pozostałe wiadomości

Stopa referencyjna NBP w 2026 spadnie do 4,25 procent - prognozuje w środę agencja Ftich. - Jest to wyższy poziom niż przewiduje obecnie rynek, co wynika z prognoz wyższych deficytów fiskalnych w Polsce - ocenił główny analityk agencji Fitch na Polskę, Milan Trajkovic. Odniósł się także do obniżenia perspektywy ratingu Polski. 

Analityk agencji Fitch ocenia szanse na obniżkę stóp. "Wyższy poziom"

Analityk agencji Fitch ocenia szanse na obniżkę stóp. "Wyższy poziom"

10 września 2025, 18:22
Źródło:
PAP

Polska waluta i giełda reagują na nocne wydarzenia. Główny indeks Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie WIG stracił w środę 0,90 proc. Złoty traci w środę do głównych walut.

Obce drony nad Polską. Złoty i giełda reagują

Obce drony nad Polską. Złoty i giełda reagują

10 września 2025, 9:34
Aktualizacja: 10 września 2025, 17:59
Aktualizacja:
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Larry Ellison po raz pierwszy został najbogatszym człowiekiem na świecie, kończąc tym samym prawie roczne panowanie Elona Muska na szczycie listy najbogatszych. Współzałożyciel i obecny prezes Oracle odnotował spektakularny wzrost majątku o 101 miliardów dolarów po tym, jak opublikowano kwartalne wyniki spółki.

Larry Ellison przegonił Elona Muska. Zmiana na podium

Larry Ellison przegonił Elona Muska. Zmiana na podium

10 września 2025, 13:52
Aktualizacja: 10 września 2025, 18:38
Aktualizacja:
Źródło:
Bloomberg, Reuters

Od 11 września wszyscy deweloperzy będą musieli publikować ceny ofertowe wszystkich mieszkań i domów. - Możliwe, że zaobserwujemy spadek średnich stawek ofertowych, wynikający ze zmian w strategiach sprzedaży. Obecnie wiele firm przyciąga klientów rabatami. Po 10 września część deweloperów może jednak zrezygnować z takich mechanizmów - ocenia możliwy wpływ nowych przepisów na ceny mieszkań Przemysław Dziąg z Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Rewolucja w mieszkaniówce. Od czwartku kluczowa zmiana

Rewolucja w mieszkaniówce. Od czwartku kluczowa zmiana

10 września 2025, 17:29
Źródło:
tvn24.pl

- Na tę chwilę infrastruktura krytyczna, ta w obszarze cyberprzestrzeni, jest bezpieczna - przekazał w środę na konferencji prasowej wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Jednocześnie, jak stwierdził, "Polska jest poddawana działaniom w obszarze dezinformacji". Szef MC zabrał także głos w sprawie wysłanych w środowy poranek alertów RCB.

Wicepremier zabrał głos w sprawie porannych alertów RCB

Wicepremier zabrał głos w sprawie porannych alertów RCB

10 września 2025, 16:03
Źródło:
tvn24.pl

Donald Trump zażądał od UE nałożenia 100-procentowych ceł na Indie i Chiny w celu wywarcia presji na Rosję, by zakończyła wojnę w Ukrainie - podał dziennik "Financial Times". Prezydent USA miał wysunąć to "nadzwyczajne żądanie" w trakcie połączenia z wysokimi rangą amerykańskimi i unijnymi urzędnikami, którzy spotkali się we wtorek rano w Waszyngtonie.

"Financial Times": Trump zażądał od UE nałożenia 100 proc. ceł na Indie i Chiny

"Financial Times": Trump zażądał od UE nałożenia 100 proc. ceł na Indie i Chiny

10 września 2025, 14:09
Źródło:
PAP

Resort finansów reaguje na nowy wyrób na rynku e-papierosów. Jak czytamy w oświadczeniu każda nowość ma być objęta przepisami akcyzowymi. Wszystkie produkty będące substytutami wyrobów tytoniowych nowo pojawiające się na rynku zostaną objęte akcyzą - zapewniło w środę Ministerstwo Finansów.

Nowy produkt na rynku e-papierosów. Jest reakcja ministerstwa

Nowy produkt na rynku e-papierosów. Jest reakcja ministerstwa

10 września 2025, 19:39
Źródło:
PAP

Duński gigant farmaceutyczny Novo Nordisk, producent popularnego leków na otyłość Ozempic i Wegovy, ogłosił plany redukcji około 9 tysięcy miejsc pracy, co stanowi blisko 11,5 proc. globalnego zatrudnienia w firmie. To największa reorganizacja w historii spółki.

Producent Ozempicu z kłopotami. Firma "odchudzi etaty"

Producent Ozempicu z kłopotami. Firma "odchudzi etaty"

10 września 2025, 15:40
Źródło:
CNBC, tvn24.pl

Od piątku do odwołania zawieszony ma być ruch graniczny z Białorusią. - Dłuższe zamknięcie przejścia z Białorusią może spowodować przeniesienie transportu kontenerowego przewożonego koleją z Chin do korytarza przez Kazachstan, Morze Kaspijskie, Morze Czarne na południe Europy albo przez Turcję - mówi Julita Sołtysiak z PKP Cargo.

Mogą być kłopoty z transportem towarów z Chin. Gigant zabiera głos

Mogą być kłopoty z transportem towarów z Chin. Gigant zabiera głos

10 września 2025, 14:28
Źródło:
PAP

Komisja Europejska przeanalizuje możliwość wprowadzenia ograniczeń w dostępie do mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 16. roku życia, czerpiąc inspirację z planowanych przepisów w Australii - informuje Bloomberg. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników internetu.

Zakaz mediów społecznościowych. "Teraz nadszedł czas"

Zakaz mediów społecznościowych. "Teraz nadszedł czas"

10 września 2025, 13:26
Źródło:
Bloomberg, gov.pl

Wciąż mamy do czynienia z podwyżkami, choć coraz mniejszymi. Dostosowanie cen w sklepach do poziomu ogólnej inflacji zajmie 9-12 miesięcy - mówi Robert Orpych z Uniwersytetu WSB Merito. W sierpniu tego roku codzienne zakupy zdrożały średnio o 5,1 procent w skali roku - wynika z raportu "Indeks cen w sklepach detalicznych".

Te produkty zdrożały najbardziej. "Tempo niepokoi"

Te produkty zdrożały najbardziej. "Tempo niepokoi"

10 września 2025, 12:31
Źródło:
tvn24.pl

Sankcje na import LPG z Rosji i Białorusi nadal są omijane - alarmuje Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, apelując o zmianę prawa. Ministerstwo Energii odpowiada, że podejmuje szereg działań w tej sprawie, zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym.

Apel w sprawie importu z Rosji i Białorusi. Ministerstwo odpowiada

Apel w sprawie importu z Rosji i Białorusi. Ministerstwo odpowiada

10 września 2025, 12:01
Źródło:
PAP

Portfolio produktowe Apple zostało właśnie wzbogacone o nowe urządzenia, a uwagę podczas wtorkowej konferencji przykuły nowe iPhone'y. Kurs akcji technologicznego giganta spadł jednak na zakończenie wtorkowych notowań o niemal 1,5 procent.

Apple pokazało nowe urządzenia. Kurs akcji w dół

Apple pokazało nowe urządzenia. Kurs akcji w dół

10 września 2025, 10:35
Źródło:
Apple, IDC, PAP

Operacje lotnicze w polskiej przestrzeni powietrznej zostały wznowione na wszystkich czterech lotniskach wcześniej wyłączonych z ruchu lotniczego - poinformowała w środę przed godziną 9.00 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP).

Operacje lotnicze w polskiej przestrzeni powietrznej wznowione 

Operacje lotnicze w polskiej przestrzeni powietrznej wznowione 

10 września 2025, 5:36
Źródło:
TVN24

Łączne zadłużenie sezonowych restauracji, barów i kawiarń oraz producentów i sprzedawców piwa, napojów i lodów na koniec sierpnia tego roku wyniosło 436,4 miliona złotych - wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Zadłużonych jest 15,2 tysiące podmiotów. Rekordzista zalega 4,1 miliona złotych.

Rekordzista jest winny ponad 4 miliony złotych

Rekordzista jest winny ponad 4 miliony złotych

10 września 2025, 11:47
Źródło:
PAP

Kumulacja w Lotto rozbita. We wtorek padła główna wygrana w wysokości ponad 31,7 miliona złotych. To jedna z najwyższych wygranych w historii tej gry w Polsce. Oto liczby, które wylosowano w Lotto i Lotto Plus 9 września 2025 roku.

Kumulacja w Lotto rozbita. Potężna wygrana

Kumulacja w Lotto rozbita. Potężna wygrana

10 września 2025, 8:12
Źródło:
tvn24.pl

Premier Donald Tusk poinformował, że w nocy z czwartku na piątek zamknięta zostanie granica z Białorusią. - To oznacza sporo perturbacji dla przewoźników i gospodarki. Mamy nadzieję, że potrwa to krótko - powiedział prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Jan Buczek. Dodał, że część przedsiębiorców może skłonić to do zamknięcia działalności.

"Na pewno będą tacy, którzy nie wytrzymają"

"Na pewno będą tacy, którzy nie wytrzymają"

9 września 2025, 20:56
Źródło:
PAP

Narodowy Bank Polski uruchomił nowy system płatności wysokokwotowych SORBNET3 - poinformował we wtorek NBP. Zdaniem banku centralnego jest to najważniejszy polski system płatności, w którym dokonywany jest w czasie rzeczywistym rozrachunek płatności z tytułu operacji bankowych.

Nowy system płatności. Jest komunikat NBP

Nowy system płatności. Jest komunikat NBP

9 września 2025, 19:21
Źródło:
PAP

Doszło do ujawnienia służbowych danych pracowników PKO BP - poinformował bank w komunikacie. Jak dodano, luka została zidentyfikowana i natychmiast usunięta.

Wiadomość od "testera" i luka w największym banku w Polsce

Wiadomość od "testera" i luka w największym banku w Polsce

9 września 2025, 19:48
Źródło:
PAP

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o bonie ciepłowniczym i zamrożeniu cen prądu dla gospodarstw domowych do końca tego roku - poinformował na konferencji prasowej minister energii Miłosz Motyka.

Jest decyzja rządu w sprawie cen prądu

Jest decyzja rządu w sprawie cen prądu

9 września 2025, 16:21
Źródło:
PAP

Ford ogłosił kolejny duży program naprawczy w Stanach Zjednoczonych, obejmujący około 1,5 miliona pojazdów. Problem dotyczy kamer cofania, które mogą wyświetlać obraz odwrócony, zniekształcony lub wcale go nie pokazywać. Informację tę podała we wtorek amerykańska Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA).

Duży producent wzywa do warsztatów. Problem z kamerą

Duży producent wzywa do warsztatów. Problem z kamerą

9 września 2025, 20:12
Źródło:
Reuters, automotivedive.com

Komisja Europejska poinformowała, że 43,7 miliarda euro, czyli około 185 miliardów złotych, z programu SAFE trafi do Polski - przekazał we wtorek wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. "Polski udział większy niż Francji, Włoch i Hiszpanii razem wziętych" - dodał premier Donald Tusk.

Premier: polski udział większy niż Francji, Włoch i Hiszpanii razem wziętych

Premier: polski udział większy niż Francji, Włoch i Hiszpanii razem wziętych

9 września 2025, 16:11
Aktualizacja: 9 września 2025, 17:12
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Do 11 listopada będzie kolejny przelew z KPO w wysokości 26 miliardów złotych - poinformował wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko. Pieniądze będą finansowały między innymi budowę 250 kilometrów gazociągu, cztery satelity obserwacyjne, elektrownie wiatrowe na Bałtyku i dostęp do szerokopasmowego internetu.

Potężny przelew dla Polski

Potężny przelew dla Polski

9 września 2025, 18:45
Źródło:
PAP

Dłuższa aktywność zawodowa, czyli praca po osiągnięciu wieku emerytalnego, wiąże się z otrzymywaniem większego świadczenia. Każdy dodatkowy rok pracy może podnieść wysokość emerytury nawet o kilkanaście procent - poinformował ZUS.

Tak można zwiększyć emeryturę. ZUS wyjaśnia

Tak można zwiększyć emeryturę. ZUS wyjaśnia

9 września 2025, 18:18
Źródło:
PAP

Najważniejsze to jechać wolno - radzi w rozmowie z TVN24+ Kuba Bielak, współzałożyciel Akademii Bezpiecznej Jazdy w Warszawie. Podkreśla, że przejeżdżanie przez zalane odcinki dróg czy głębokie kałuże wymaga umiejętności oceny sytuacji i szczególnej ostrożności. Jak bezpiecznie pokonać wodę i uniknąć problemów z ubezpieczycielem? 

Kierowca może mieć "poważny problem". Ostrzeżenie

Kierowca może mieć "poważny problem". Ostrzeżenie

9 września 2025, 14:53
Źródło:
TVN24+