Państwowy dług publiczny w górę. Bilionowe braki

Jak podaje Ministerstwo Finansów, państwowy dług publiczny urósł w II kwartale tego roku o 3,3 proc. i na koniec czerwca 2025 wyniósł 1 bln 769,6 mld zł. Z kolei dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wyliczono na koniec II kwartału na 2 bln 185,8 mld zł - dodał resort w komunikacie.

Zgodnie z publikacją resortu finansów państwowy dług publiczny (PDP, zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji) na koniec II kwartału 2025 r. wyniósł 1 bln 769,6 mld zł. Ministerstwo wyjaśniło, że oznaczało to wzrost o 56,3 mld zł (o 3,3 proc.) w II kwartale 2025 r. i wzrost o 158 mld zł (o 9,8 proc.) w porównaniu z końcem 2024 r.

Państwowy dług publiczny w górę

Zmiana PDP w II kwartale 2025 r. była wypadkową wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 57,4 mld zł (o 3,6 proc.); spadku zadłużenia podsektora samorządowego o 1,1 mld zł (o 1 proc.), przy spadku zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego i ich związków o 1,3 mld zł (o 1,3 proc.); wzrostu zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 0,3 mln zł (o 2,1 proc.).

Zgodnie z wyliczeniem MF relacja PDP do PKB na koniec II kwartału 2025 r. wyniosła 47,1 proc. i wzrosła w porównaniu z poprzednim kwartałem o 0,8 pp. oraz o 2,8 pp. w porównaniu z końcem 2024 r.

Które wydatki odpowiadają za zadłużenie?

"Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (dług EDP) stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht wyniósł na koniec II kwartału 2025 r. 2 bln 185,8 mld zł co oznaczało: wzrost o 62,2 mld zł (+2,9 proc.) w II kwartale 2025 r.; wzrost o 173,4 mld zł (+8,6 proc.) w porównaniu z końcem 2024 r." - wskazało MF w komunikacie.

Wyjaśniło, że na zmianę wysokości długu EDP w II kwartale 2025 r., poza zmianami w PDP, wpłynęły między innymi: wzrost skonsolidowanego zadłużenia Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (FPC) o 10,9 mld zł; wzrost zadłużenia Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ) o 2,1 mld zł; spadek zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) o 2,2 mld zł; wzrost stanu depozytów na rachunku MF i posiadanych SPW przez fundusze umiejscowione w BGK o 10,2 mld zł.

"Relacja długu EDP do PKB na koniec II kwartału 2025 r. wyniosła 58,2 proc. i wzrosła w porównaniu z poprzednim kwartałem o 0,7 pp. oraz o 2,9 pp. w porównaniu z końcem 2024 r." - wskazało MF.

