"Państwo nie zna nawet skali zjawiska". Eksperci apelują o zmiany

Nie trzeba wtedy opłacać co miesiąc składek na ubezpieczenie do ZUS ani zaliczek na podatek dochodowy. Wystarczy, że osoba nie prowadziła działalności gospodarczej w ostatnich 60 miesiącach lub nie miała jej zawieszonej, a osiągane przychody nie przekraczają ustawowego limitu 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie 3499,50 zł miesięcznie. Od nowego roku limit przychodów miałby być liczony kwartalnie, a nie tak jak dotychczas - miesięcznie - dodaje "PB".

Rozwiązanie nie do końca się sprawdza

Gazeta zwraca uwagę, że legalizacja działalności nierejestrowanej miała umożliwić potencjalnym przedsiębiorcom przetestowanie pomysłu na biznes lub dorobienie sobie do etatu. Tymczasem, jak zauważa Alicja Majewska, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, powołując się na raport Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z 2023 r., ok. 30 proc. osób korzystających z tej formy aktywności w ogóle nie planowało wtedy rejestracji firmy. Według Kingi Konopelko, radczyni prawnej prowadzącej własną kancelarię, sam zamysł stworzenia specjalnych warunków dla startujących przedsiębiorców był bardzo dobry w swych założeniach, ale jak pokazuje praktyka, rozwiązanie to nie do końca się sprawdza. Wielu ekonomistów mówi o tym, że taka formuła staje się zagrożeniem dla mikrofirm - czytamy na łamach dziennika.