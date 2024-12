NBP przeprasza nocą. Za oskarżenia o kłamstwa sprzed roku

"Przepraszamy pana prof. Przemysława Litwiniuka za wpisy zamieszczone na oficjalnych profilach Narodowego Banku Polskiego w dniu 9 października 2023 r. odnoszące się do wypowiedzi pana prof. Przemysława Litwiniuka udzielonej w programie telewizyjnym 'Rozmowa Piaseckiego' wyemitowanym w dniu 9 października 2023 r. w stacji TVN24" - napisano we wpisie na portalu X (dawniej Twitter) umieszczonym przez Narodowy Bank Polski.

Nocne przeprosiny po ponad roku

- Szacujemy, że po wyborach paliwo podrożeje w listopadzie o co najmniej 10 procent, a w grudniu o kolejne 9 procent. To się odbije półprocentowym wzrostem stopy inflacji w listopadzie i półprocentowym w grudniu. Oczywiście jest to szacunek oparty na danych dnia, dzisiaj sytuacja na świecie jest taka, że ceny ropy mogą całkowicie zmienić swoje parametry - powiedział Litwiniuk. Dodał, że "są to szacunki wynikające z prognoz Narodowego Banku Polskiego".