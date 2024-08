Możliwe lekkie obniżki cen paliw na stacjach

"Dwugroszową obniżkę zanotowała 95-oktanowa benzyna. Jej średnia cena na stacjach aktualnie wynosi 6,37 zł/l. W górę o 2 grosze poszły za to notowania autogazu. Tankowanie paliwa do samochodu z instalacją LPG to wydatek na poziomie 2,73 zł/l i o ile przewidywania na nadchodzący tydzień są optymistyczne dla tankujących benzynę i diesla, to kierowcy samochodów zasilanych autogazem muszą liczyć się z dalszym wzrostem cen na stacjach" – czytamy w informacji e-petrolu. – "Prognoza detalicznych cen paliw przygotowana przez e-petrol.pl na nadchodzący tydzień dla poszczególnych gatunków paliw zakłada następujące przedziały cenowe: 6,28-6,39 zł/l dla 95-oktanowej benzyny, dla diesla 6,29-6,40 zł/l a dla autogazu 2,73-2,81 zł/l" – czytamy także.