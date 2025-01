Wyniki Lotto 30 stycznia 2025

Jak podano, jest to 28. wygrana "szóstka" w Szczecinie. Zdecydowana większość, bo 25 wygranych przypadło na Lotto, a kolejne trzy na Lotto Plus. Najwyższa wygrana padła w Szczecinie w Wigilię 2019 r., gdy nagrodą główną było 13 180 786,50 zł.

Lotto. Wygrane, podatek i zasady

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.