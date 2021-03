Premier zapowiada pomoc dla zamkniętych branż. "Będzie kolejna tarcza"

Będzie kolejna tarcza dla takich branż jak hotelarska, restauracyjna, gastronomiczna, turystyczna. Przedłużenie tych dotychczasowych zasad, plus pewne dodatkowe instrumenty - zapowiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Dlatego szef rządu zapowiedział pomoc dla firm. - Będzie kolejna tarcza dla takich branż jak hotelarska, restauracyjna, gastronomiczna, turystyczna. Przedłużenie tych dotychczasowych zasad, plus pewne dodatkowe instrumenty, które będą miały pomóc, mam nadzieję już w tych ostatnich kilku najtrudniejszych tygodniach, 1-2 miesiącach, przetrwać ten trudny czas - stwierdził premier Morawiecki.

Jednocześnie zwrócił uwagę, że do końca kwietnia do Polski - zgodnie z harmonogramem - ma dotrzeć co najmniej 7 mln dawek szczepionek przeciw COVID-19.