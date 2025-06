Ukryty cennik, za małe porcje. Inspektorzy sprawdzili, jak nas karmią w restauracjach

- To nie są dobre wyniki - mówi Małgorzata Cieloch z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wyjaśniając, że sprawdzono przede wszystkim to, jak uwidaczniane są ceny potraw i dań, które są przygotowywane oraz jak obsługiwani są konsumenci.

Prawa konsumentów w restauracji

- Ważne jest również to, by w przypadku zadeklarowanych składników, które restaurator chciałby zastąpić jakimiś innymi odpowiednikami, musi to zrobić za zgodą konsumenta i poinformować go o tym znacznie wcześniej - dodaje.